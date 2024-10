Shiffrin prva na startu, Slokar zadnja

Najboljša Slovenka na lanski söldenski premieri je bila Ana Bucik Jogan z 11. mestom, Neja Dvornik in Andreja Slokar se nista prebili med dobitnice točk.

"Verjamem, da se bom znala v Söldnu dobro zbrati in pokazati najboljše vožnje, da bom zadovoljna in nasmejana v cilju," napoveduje Bucik Jogan.

Lani je zmagala Švicarka Lara Gut-Behrami, ki se bo na progo pognala kot četrta. Švicarka je sezono končala s tremi kristalnimi globusi, skupni zmagi v svetovnem pokalu je dodala še osvojena seštevka v veleslalomu in superveleslalomu.

To bo 31. tekmovanje za svetovni pokal v Söldnu. Proga na ledeniku Rettenbach se začne na nadmorski višini 3038 m, ima najstrmejši 68-odstotni naklon in omogoča hitrosti od 65 do 80 km/h. Prva vožnja bo ob 10. uri, druga z najboljšimi 30 se bo začela ob 13.00.

Bo Švicarka prehitela Mazejevo?

Gut-Behrami bi z zmago postala najuspešnejša smučarka v Söldnu, trenutno je s po tremi zmagami izenačena s Slovenko Tino Maze. Eno več od obeh ima zgolj "gospod veleslalom", Američan Ted Ligety.

Šest uvrstitev na zmagovalni oder v Söldnu je slovenskih. Na najvišji stopnički zmagovalnega odra je bila trikrat Maze, prvič leta 2002, ko si je zmago delilo z Avstrijko Nicole Hosp in Norvežanko Andrine Flemmen, nato pa še v letih 2005 in 2012.

Po Maze je bil trikrat na stopničkah še Žan Kranjec, in sicer nazadnje z drugim mestom pred dvema letoma, pred tem je bil na tem ledeniku dvakrat tretji. Kranjec bo edini slovenski adut na nedeljskem moškem veleslalomu. Lanska moška preizkušnja je odpadla.