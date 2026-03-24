Shiffrin razred zase po prvi vožnji

Nemka Emma Aicher, ki je druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred zadnjima dvema tekmama zaostaja za Mikaelo Shiffrin 45 točk. Na prvi progi je dosegla četrti najhitrejši čas, 1,38 sekunde za Shiffrin.

Če bo Shiffrin v finalu dosegla svojo 110. zmago v svetovnem pokalu, bo osvojila tudi šesti veliki kristalni globus, če bo Aicher končala zunaj najboljših štirih. Sicer se bo odločitev o zmagovalki skupnega seštevka zime premaknila na zadnjo žensko tekmo sezone, sredin veleslalom.