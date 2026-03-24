Shiffrin razred zase po prvi vožnji

Nemka Emma Aicher, ki je druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred zadnjima dvema tekmama zaostaja za Mikaelo Shiffrin 45 točk. Na prvi progi je dosegla četrti najhitrejši čas, 1,38 sekunde za Shiffrin.
Če bo Shiffrin v finalu dosegla svojo 110. zmago v svetovnem pokalu, bo osvojila tudi šesti veliki kristalni globus, če bo Aicher končala zunaj najboljših štirih. Sicer se bo odločitev o zmagovalki skupnega seštevka zime premaknila na zadnjo žensko tekmo sezone, sredin veleslalom.
V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979). Shiffrin je že predčasno postala zmagovalka slalomskega seštevka, devetič v karieri.
Na obeh zadnjih ženskih tekmah sezone v tehničnih disciplinah ni Slovenk. Na finalu sezone lahko tekmuje le najboljših 25 v vsaki od štirih disciplin. Ana Bucik Jogan je v svoji zadnji tekmovalni sezoni v aktivni karieri smučarke končala na 26. mestu v slalomskem seštevku, poškodovana Neja Dvornik je bila 32., Nika Tomšič pa 52.
V seštevku veleslaloma je bila Bucik Jogan 41., Dvornik pa 56.
