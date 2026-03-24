Zimski športi

Shiffrin razred zase po prvi vožnji

Hafjell, 24. 03. 2026 12.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Mikaela Shiffrin

Američanka Mikaela Shiffrin je dominirala v prvi vožnji zadnjega ženskega slaloma sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v Hafjellu (Norveška). Na enem najdaljših slalomov si je zagotovila več kot sekundo prednosti. Švicarka Wendy Holdener na drugem mestu denimo zaostaja 1,10 sekunde. Rojakinja Paula Moltzan na tretjem 1,12 sekunde.

Nemka Emma Aicher, ki je druga v skupnem seštevku svetovnega pokala, pred zadnjima dvema tekmama zaostaja za Mikaelo Shiffrin 45 točk. Na prvi progi je dosegla četrti najhitrejši čas, 1,38 sekunde za Shiffrin.

Če bo Shiffrin v finalu dosegla svojo 110. zmago v svetovnem pokalu, bo osvojila tudi šesti veliki kristalni globus, če bo Aicher končala zunaj najboljših štirih. Sicer se bo odločitev o zmagovalki skupnega seštevka zime premaknila na zadnjo žensko tekmo sezone, sredin veleslalom.

Mikaela Shiffrin je tudi v iztekajoči se sezoni razred zase v slalomu.
Mikaela Shiffrin je tudi v iztekajoči se sezoni razred zase v slalomu.
FOTO: AP

V zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju je le Avstrijka Annemarie Moser-Pröll šestkrat osvojila skupni naslov (1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1979). Shiffrin je že predčasno postala zmagovalka slalomskega seštevka, devetič v karieri.

Na obeh zadnjih ženskih tekmah sezone v tehničnih disciplinah ni Slovenk. Na finalu sezone lahko tekmuje le najboljših 25 v vsaki od štirih disciplin. Ana Bucik Jogan je v svoji zadnji tekmovalni sezoni v aktivni karieri smučarke končala na 26. mestu v slalomskem seštevku, poškodovana Neja Dvornik je bila 32., Nika Tomšič pa 52.

V seštevku veleslaloma je bila Bucik Jogan 41., Dvornik pa 56.

alpsko smučanje svetovni pokal ženski slalom hafjell mikaela shiffrin

Po prvi vožnji: Pinheiro Braathen v vodstvu, Kranjec 14.

