Shiffrin spremenila prioritete za novo sezono

S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. "Sprejemam dejstvo, da morda nikoli več ne bom osvojila skupnega seštevka svetovnega pokala," je po rekordnih šestih kronah dejala na srečanju z mediji v avstrijskem Altenmarktu.
Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu. "To je tisto, kar si srčno želim poskusiti in to potiska skupni seštevek pokala v ozadje," je pojasnila Mikaela Shiffrin. Na vprašanje, če je svojo odločitev zasnovala dolgoročno, morda celo do olimpijskih igrah v francoskih Alpah, je odgovorila: "O letu 2030 sicer še ne morem ničesar reči. Gre tudi za iskanje načina za ohranjanje motivacije."
V pretekli sezoni je Shiffrin svetovni pokal osvojila s prednostjo 102 točk pred mlado nemško smučarko Emmo Aicher. Kar 1080 od skupno 1534 točk je zbrala v slalomu. Odvisno od poteka naslednje sezone bi lahko naslov v skupnem seštevku znova postal prednostna naloga in 31-letnica za zdaj pušča vse možnosti odprte.
"Če bo šlo vse odlično, če bo občutek pravi, če bodo rezultati tu in bom v igri za vrh, potem je to druga zgodba. Bom videla, kako bo potem."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.