Shiffrin spremenila prioritete za novo sezono

S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. "Sprejemam dejstvo, da morda nikoli več ne bom osvojila skupnega seštevka svetovnega pokala," je po rekordnih šestih kronah dejala na srečanju z mediji v avstrijskem Altenmarktu.

Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu. "To je tisto, kar si srčno želim poskusiti in to potiska skupni seštevek pokala v ozadje," je pojasnila Mikaela Shiffrin. Na vprašanje, če je svojo odločitev zasnovala dolgoročno, morda celo do olimpijskih igrah v francoskih Alpah, je odgovorila: "O letu 2030 sicer še ne morem ničesar reči. Gre tudi za iskanje načina za ohranjanje motivacije."