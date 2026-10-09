Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Shiffrin spremenila prioritete za novo sezono

Altenmarkt, 09. 10. 2026 11.58 pred 31 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Mikaela Shiffrin

Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je v pretekli sezoni še šestič osvojila naslov zmagovalke v skupnem seštevku svetovnega pokala in se tako izenačila z rekorderko Annemarie Moser-Pröll. Ameriška zvezdnica pa je za novo zimo napovedala zmanjšanje števila nastopov v slalomu, svoji paradni disciplini.

S tem je pripravljena sprejeti posledice v boju za osvojitev še enega velikega kristalnega globusa. "Sprejemam dejstvo, da morda nikoli več ne bom osvojila skupnega seštevka svetovnega pokala," je po rekordnih šestih kronah dejala na srečanju z mediji v avstrijskem Altenmarktu.

Izjemna smučarka želi ugotoviti, kako konkurenčna je lahko tudi v veleslalomu in superveleslalomu. "To je tisto, kar si srčno želim poskusiti in to potiska skupni seštevek pokala v ozadje," je pojasnila Mikaela Shiffrin. Na vprašanje, če je svojo odločitev zasnovala dolgoročno, morda celo do olimpijskih igrah v francoskih Alpah, je odgovorila: "O letu 2030 sicer še ne morem ničesar reči. Gre tudi za iskanje načina za ohranjanje motivacije."

Mikaela Shiffrin bo v novi sezoni predvsem preizkušala svoje "meje" v veleslalomu in superveleslalomu.
Mikaela Shiffrin bo v novi sezoni predvsem preizkušala svoje "meje" v veleslalomu in superveleslalomu.
FOTO: Profimedia

V pretekli sezoni je Shiffrin svetovni pokal osvojila s prednostjo 102 točk pred mlado nemško smučarko Emmo Aicher. Kar 1080 od skupno 1534 točk je zbrala v slalomu. Odvisno od poteka naslednje sezone bi lahko naslov v skupnem seštevku znova postal prednostna naloga in 31-letnica za zdaj pušča vse možnosti odprte.

"Če bo šlo vse odlično, če bo občutek pravi, če bodo rezultati tu in bom v igri za vrh, potem je to druga zgodba. Bom videla, kako bo potem."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
alpsko smučanje mikaela shiffrin svetovni pokal slalom veleslalom superveleslalom

Se Lindsey Vonn vrača na smučarske strmine?

24ur.com Mikaela Shiffrin: Število poškodb je uničujoče. To je res preveč
24ur.com Brignonejeva prva svetovna prvakinja v Meribelu, Shiffrinova odstopila
24ur.com Deveto zmagoslavje Shiffrin, Dvornik na prvem slalomu sezone sedma
24ur.com Mikaela Shiffrin s 86. zmago ujela Ingemarja Stenmarka
24ur.com 87. zmaga neustavljive Mikaele Shiffrin za zgodovino, Ana Bucik deveta
24ur.com Nepričakovane komplikacije: sezona Mikaele Shiffrin celo pod vprašajem?!
24ur.com Mikaela Shiffrin izpušča naslednje tri tekme: 'Razočarana sem'
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
poper00
09. 10. 2026 12.28
Tu se vidi kako dobra je bila Tina maze ,ki je razturala v vseh disciplinah.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
V nekaj mesecih izgubil oba starša: "Zaveš se, da nimamo toliko časa"
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
6 znakov depresije pri očetih, ki jih zlahka spregledamo
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Za nepozabno družinsko zabavo vam ni treba daleč: tik čez mejo se skriva ta park
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
Le mesec dni po rojstvu sina umrla mlada brazilska manekenka
zadovoljna
Portal
Zaradi nje je v enem dnevu prekinil kar pet razmerij
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Ljubezensko pismo mladega Splitčana ganilo splet. 'Romantika še živi'
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
Najlepši jesenski plašči, ki jih boste želele nositi takoj
vizita
Portal
Zakaj anestezija izklopi zavest, ne pa možganov
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Se vam trebuh napihne že po nekaj grižljajih? Preproste navade, ki lahko naredijo največjo razliko
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Vas mučijo neredne menstruacije? Preverite, ali je kriva ščitnica
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
Najboljše vaje za zdravje srca morda niso tiste, ki jih pričakujete
cekin
Portal
On brez šole, ona z doktoratom: Novak in Jelena Đoković zgradila skupni imperij
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Poglejte, kakšne plače imajo župani in kako se bodo še višale
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Za ta dva znaka naj bi bili zadnji meseci leta še posebej ugodni
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
Znano, kdaj upokojenci prejmejo zimski dodatek
moskisvet
Portal
Pretresljiva smrt brazilske manekenke: umrla je le 45 dni po rojstvu sina
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Ta nenavaden strah lahko človeku popolnoma spremeni vsakdanje življenje
Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele
Krvava zaseda v Kongu: nekdanji borec naj bi preživel tri strele
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
Vroči prizor je imel neprijetno posledico za Sharon Stone
dominvrt
Portal
To opravilo vam vzame 20 minut, pozimi pa naredi veliko razliko
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Največja napaka pri golih zaplatah na trati se zgodi prav jeseni
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Trik, zaradi katerega se prah nabira veliko počasneje
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
Ne zamudite: če želite spomladi vrt poln cvetja, morate to narediti zdaj
okusno
Portal
Sočno čokoladno pecivo, ki spominja na čupavce, le da je manj zamudno
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
Tadej navdušil s popolno klasiko: 'Mater, je dober!'
voyo
Portal
Adamova jabolka
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Totalna štala
Totalna štala
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002