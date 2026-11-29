Mikaela Shiffrin, ki je nastopila s startno številko ena, je progo prevozila v 50,50 sekunde. Katharina Truppe je bila druga s časom 50,67, Camille Rast pa tretja z 50,68. Četrta po prvi vožnji je Albanka Lara Colturi (+0,27).

Od dveh Slovenk se je v finale uvrstila le Neja Dvornik. Nika Tomšič je nastopila s številko 45 in prvo vožnjo končala na 38. mestu s časom 54,80 sekunde. Za vodilno je zaostala 4,30 sekunde, od uvrstitve v finale pa jo je ločilo 40 stotink sekunde.