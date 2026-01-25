Shiffrin z zmago na olimpijskem testu, Bucik Jogan med najboljših 20

Stopničke na Češkem FOTO: Profimedia

Špindleruv mlin na Češkem je gostil zadnji ženski slalomski test pred OI prihodnji mesec. Po prvi vožnji je premočno vodila slalomska kraljica Mikaela Shiffrin. Ameriška smučarka je imela kar 1,26 sekunde prednosti pred drugouvrščeno Švicarko Wendy Holdener. Nemka Emma Aicher je na tretjem mestu zaostajala 1,47 sekunde. Shiffrin, ki je nastopila kot prva, je bila razred zase. Tudi v finalu ni naredila napake ter rutinirano z najboljšim časom na drugi progi prišla do karierne 108. zmage v svetovnem pokalu. To so bile njene 166. stopničke, karierne 97. na slalomih. Švicarka Camille Rast je v finalu napadla in pridobila tri mesta, a napad ni bil dovolj za kraljico. Na drugem mestu je zaostala 1,67 sekunde. Aicher je z zaostankom 2,18 dobila boj za tretje mesto, Holdener je končala kot peta (+2,35), pred njo je bila še Avstrijka Katharina Truppe.

Mikaela Shiffrin FOTO: Profimedia

Shiffrin vodi v slalomskem in skupnem seštevku zime ter je zmagala na sedmih od osmih slalomov za svetovni pokal alpskih smučark v tej sezoni. Po olimpijskem slalomu sta na sporedu le še dva slaloma v Areju in finalni v Lillehammerju, kar pomeni, da si je 30-letna Američanka že zagotovila zmago v seštevku discipline. Američanka bo konec sezone prejela deveti slalomski mali kristalni globus, ob tem se poteguje za šesti veliki kristalni globus za zmago v skupni razvrstitvi sezone svetovnega pokala. Švicarka Rast je na drugem mestu lestvice boj za slalomski globus že zapravila. Njen zaostanek za prvakinjo znaša prevelikih 288 točk, glede na to, da je na voljo največ 200 točk. Shiffrin prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku zime. Ima 1133 točk, Rast 963. Švicarka v boju za veliki kristalni globus zaostaja 170 točk.

Ana Bucik Jogan FOTO: Profimedia

Na startu sta bili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan na prvi progi ni bila najbolj zanesljiva. Njen zaostanek je na prvi postavitvi slaloma znašal 3,60 sekunde, isti čas je dosegla Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Obe pa sta še ujeli vstopnici za finalno vožnjo. Novogoričanka je v finalu izkoristila ugodnejše izhodišče ter pridobila devet mest. Po dveh zaporednih veleslalomskih ničlah je tako le prišla do novih točk za svetovni pokal. Njen zaostanek za najboljšo danes je znašal 4,92 sekunde. Bucik Jogan je 28. v seštevku discipline, kar pomeni, da bo na predzadnjem slalomu sezone v Areju lovila uvrstitev med 25 najboljših, ki se bodo merile na finalu sezone.

Ana Bucik Jogan FOTO: AP