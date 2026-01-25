Naslovnica
Zimski športi

Shiffrin z zmago na olimpijskem testu, Bucik Jogan med najboljših 20

Špindleruv Mlin, 25. 01. 2026 14.01 pred 21 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
STA
Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin je zmagovalka zadnjega ženskega slaloma pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo. Američanka je bila najhitrejša v obeh vožnjah za sedmo slalomsko zmago to sezono in 71. slalomsko v karieri. Ob tem je že osvojila seštevek discipline. Slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je v finalu pridobila devet mest za končno 19. mesto.

Stopničke na Češkem
Stopničke na Češkem
FOTO: Profimedia

Špindleruv mlin na Češkem je gostil zadnji ženski slalomski test pred OI prihodnji mesec. Po prvi vožnji je premočno vodila slalomska kraljica Mikaela Shiffrin. Ameriška smučarka je imela kar 1,26 sekunde prednosti pred drugouvrščeno Švicarko Wendy Holdener. Nemka Emma Aicher je na tretjem mestu zaostajala 1,47 sekunde.

Shiffrin, ki je nastopila kot prva, je bila razred zase. Tudi v finalu ni naredila napake ter rutinirano z najboljšim časom na drugi progi prišla do karierne 108. zmage v svetovnem pokalu. To so bile njene 166. stopničke, karierne 97. na slalomih.

Švicarka Camille Rast je v finalu napadla in pridobila tri mesta, a napad ni bil dovolj za kraljico. Na drugem mestu je zaostala 1,67 sekunde. Aicher je z zaostankom 2,18 dobila boj za tretje mesto, Holdener je končala kot peta (+2,35), pred njo je bila še Avstrijka Katharina Truppe.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin
FOTO: Profimedia

Shiffrin vodi v slalomskem in skupnem seštevku zime ter je zmagala na sedmih od osmih slalomov za svetovni pokal alpskih smučark v tej sezoni. Po olimpijskem slalomu sta na sporedu le še dva slaloma v Areju in finalni v Lillehammerju, kar pomeni, da si je 30-letna Američanka že zagotovila zmago v seštevku discipline. Američanka bo konec sezone prejela deveti slalomski mali kristalni globus, ob tem se poteguje za šesti veliki kristalni globus za zmago v skupni razvrstitvi sezone svetovnega pokala.

Švicarka Rast je na drugem mestu lestvice boj za slalomski globus že zapravila. Njen zaostanek za prvakinjo znaša prevelikih 288 točk, glede na to, da je na voljo največ 200 točk. Shiffrin prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku zime. Ima 1133 točk, Rast 963. Švicarka v boju za veliki kristalni globus zaostaja 170 točk.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: Profimedia

Na startu sta bili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan na prvi progi ni bila najbolj zanesljiva. Njen zaostanek je na prvi postavitvi slaloma znašal 3,60 sekunde, isti čas je dosegla Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Obe pa sta še ujeli vstopnici za finalno vožnjo.

Novogoričanka je v finalu izkoristila ugodnejše izhodišče ter pridobila devet mest. Po dveh zaporednih veleslalomskih ničlah je tako le prišla do novih točk za svetovni pokal. Njen zaostanek za najboljšo danes je znašal 4,92 sekunde. Bucik Jogan je 28. v seštevku discipline, kar pomeni, da bo na predzadnjem slalomu sezone v Areju lovila uvrstitev med 25 najboljših, ki se bodo merile na finalu sezone.

Ana Bucik Jogan
Ana Bucik Jogan
FOTO: AP

"Za mano je kar težek teden, preživela sem ga bolj kot ne v postelji, tako da sem zadovoljna, da sem uspela tekmovati na obeh tekmah na Češkem. Žal je bilo včeraj premalo energije v mišicah, danes pa sem dala vse od sebe. Seveda ni bilo idealno, ampak nekako kar sem v tem trenutku zmogla in sem lahko zadovoljna," je po tekmi sporočila Bucik Jogan, ki je zaradi bolezni izpustila odločilne štiri treninge pred odhodom na zadnja testa pred OI.

Nika Tomšič ni ponovila vožnje, s katero se je v Flachauu prvič zavihtela med dobitnice točk. Tekmo je končala na 41. mestu, z zaostankom 4,21 sekunde.

Karavano pred odhodom na OI čaka še postanek v Crans Montani, kjer bosta

Špindleruv Mlin slalom mikaela shiffrin ana bucik jogan mali kristalni globus
KOMENTARJI3

bibaleze
