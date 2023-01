Shiffrin za zgodovino: Prva alpska smučarka s 83 zmagami v svetovnem pokalu

Mikaela Shiffrin je na Kronplatzu zmagala še drugič po letu 2019, potem ko je vodila po prvi vožnji, najhitrejša pa je bila tudi v finalu.

Na vrhu se je ohranila razvrstitev s prve proge, ki jo je postavil trener Američanke Mike Day. Drugo mesto je osvojila Švicarka Lara Gut-Behrami (+0,45), tretja je bila domačinka Federica Brignone (+1,43).

Edini smučar z več zmagami v svetovnem pokalu v absolutni žensko-moški konkurenci je Šved Ingemar Stenmark, ki je od leta 1974 do 1989 zbral 86 zmag. To je dosegel v 13 sezonah svetovnega pokala.

Shiffrin je trenutno stara 27 let, 13. marca bo dopolnila 28 let. Vonn je bila ob svoji zadnji zmagi stara 33 let, Stenmark pa je imel 32.

Ameriška šampionka je ob tem vpisala 131. stopničke v svetovnem pokalu, kar je največ med še aktivnimi smučarkami in smučarji. Norvežan Henrik Kristoffersen jim ima denimo 79. Pred njo pa so le legende Stenmark (155), Avstrijec Marcel Hirscher (138) in Vonn (137).