Shiffrinova bo izpustila superveleslaloma v St. Moritzu

Kot poroča APA, bo Mikaela Shiffrin kratkoročno povsem usmerjena v slalom in veleslalom, na bele strmine pa se bo predvidoma vrnila 12. in 13. decembra v Courchevelu. Odločitev Shiffrinove ni povsem nepričakovana. Na ameriški zvezi dodajajo, da tekmovalka s hitrimi disciplinami ni imela nobenega stika vse od lanskega januarja. Zaradi pandemije novega koronavirusa in prepovedjo potovanja pa se na smuk in superveleslalom ni mogla primerno pripraviti.

Shiffrinova je letos že izpustila uvodno tekmo svetovnega pokala v Söldnu, šlo je za uvodni veleslalom sezone, nato je nastopila na obeh slalomih v Leviju, nazadnje pa spet izpustila paralelni veleslalom v Lechu. V Leviju je po 300 dneh tekmovalnega premora osvojila drugo in peto mesto. Prva zvezdnica sezone tako postaja SlovakinjaPetra Vlhova, ki je osvojila 360 od možnih 400 točk. Njena prednost pred trikratno zmagovalko skupnega seštevka Shiffrinovo je zdaj že 235 točk, bržkone pa bo še narasla, saj je Vlhova vse boljša tudi v hitrih disciplinah.

St. Moritz pa bo pomenil uvodni tekmi sezone 2020/21 za slovensko junakinjo karavane alpskih smučarkIlko Štuhec, ki bo po 281 dnevih premora znova na startu. Štuhčeva, ki bo februarja v Cortini d'Ampezzo napadala tretji zaporedni naslov svetovne prvakinje v smuku, je v svetovnem pokalu nazadnje tekmovala pred devetimi meseci, ko je bila na italijanskem prizorišču La Thuile 23. v superveleslalomu.

Mariborčanka je v St. Moritzu februarja 2017 osvojila svoj prvi naslov svetovne prvakinje v smuku, v superveleslalomu pa je bila 11. Štuhčeva je bila v svetovnem pokalu na tem švicarskem prizorišču najboljša marca 2016, ko je bila deveta v superveleslalomu.