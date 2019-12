Shiffrinova in Vlhova v boju za zmago, v finalu ena Slovenka

Prva vožnja slaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Lienzu ni ponudila s kakšnim posebnim presenečenjem. Vodi Američanka Mikaela Shiffrin, ki si je pred drugouvrščeno Slovakinjo Petro Vlhovo za finalno vožnjo zagotovila 26 stotink sekunde zaloge. Tretja, Norvežanka Nina Haver-Loeseth, zaostaja že sedem desetink za vodilno.

V finalu bo ena Slovenka. Meta Hrovat je z zaostankom 1,65 sekunde zasedla 17. mesto. Nastop so opravile tudi Ana Bucik (+3,49), Maruša Ferk (+3,76) in najmlajša predstavnica slovenske ženske ekipe komaj 18-letna Neja Dvornik (+5,13), ki pa se niso prebile v prvo trideseterico in finale. Slovenske barve v finalu tretjega slaloma sezone bo zastopala zgolj Hrovatova, ki je v soboto z 11. mestom na veleslalomu poskrbela za slovenski smučarski dosežek dneva.Tekmovalka iz Podkorena bo v finalu lovila svoje prve slalomske točke v tej zimi. Na slalomih tako v Leviju kot tudi v Killingtonu je ostala brez njih.

Na obeh slalomih je slavila Shiffrinova, ki si je priborila najboljše izhodišče za napad na najvišjo stopničko tudi na zadnjem slalomu v koledarskem letu 2019. Vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala alpskih smučark v Lienzu napada dvojček zmag. V soboto je bila najhitrejša tako v prvi kot tudi v drugi vožnji za prvo veleslalomsko zmago sezone ter 63. zmago v svetovnem pokalu.