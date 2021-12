Shiffrinova najhitrejša na prvi progi, v finalu tri Slovenke

Shiffrinovi se nasmiha še druga veleslalomska zmaga v tej sezoni in skupno 14. v svetovnem pokalu, s čimer bi pristala v družbi sedmih smučark oz. smučarjev, ki so v svojih karierah osvojili 14 veleslalomskih zmag, med njimi je tudi Slovenka Tina Maze. Skupno bi to bila že kar 72. zmaga ameriške zvezdnice belega cirkusa.

Danes je v Courchevelu na sporedu komaj drugi ženski veleslalom v sezoni 2021/22 svetovnega pokala. Veleslalom, ki bi moral biti v Killingtonu v ZDA, je odpadel. Tega bodo skušali v Courchevelu izpeljati v sredo.

Prvi slovenski nastop je bil že pri številki dve. Nosila jo je Meta Hrovat, ki pa je vožnjo končala v zgornjem delu proge, zdrsnila je in ni ujela naslednjih vrat. Hrovatova je sezono pred dvema mesecema odprla s šestim mestom na ledeniku Rettenbach nad Söldnom.

Bucikova je startala kot 20. in si z zaostankom 2,53 sekunde, kar je zadoščalo za 14. čas, zagotovila še en nastop. V Söldnu je finalni nastop zgrešila za pičle tri stotinke sekunde.

S številko 24 se je na progo pognala presenetljiva zmagovalka edine individualne paralelne tekme v sezoni v Lech/Zürsu Andreja Slokar. Svojo prvo ledeniško veleslalomsko premiero je končala na 14. mestu. Vožnja Slokarjeve tokrat ni bila povsem brez napak in tako odločna kot pred skoraj dvema mesecema na Tirolskem, ko je bila po prvi vožnji deveta. Velik zaostanek 3,31 sekunde pa je še vedno zadoščal za 20. čas in še eno priložnost.

Slovenske nastope v prvi vožnji je zaokrožila Neja Dvornik, ki je nastopila s številko 47. Dvornikova se je z zaostankom 4,30 sekunde v cilju izenačila s Simone Wild iz Švice na 29. mestu. Nato je izgubila zgolj še eno mesto in se prebila v finale najboljše trideseterice.

V Franciji ni Tine Robnik, ki si je izpahnila ramo. Na drugem veleslalomu po vrsti je že v prvi vožnji odstopila Italijanka Marta Bassino, zmagovalka veleslalomskega seštevka v minuli zimi.