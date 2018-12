Shiffrinova najhitrejša na super G-ju v Lake Louisu, Ilka Štuhec 10.

Mikaela Shiffrin ima 34 slalomskih zmag, šest veleslalomskih, eno kombinacijsko, eno smukaško, tri zmage na paralelnih slalomih in po novem eno superveleslalomsko. S tretjo zmago v sezoni je še okrepila vodstvo v skupnem seštevku, vodi pa tudi v slalomskem in superveleslalomskem. Triindvajsetletnica je trenutno najbolj kompletna smučarka v svetovnem pokalo. Postala je sedma alpska smučarka v vsej zgodovini z zmagami v vseh petih alpskih disciplinah v svetovnem pokalu. V tem elitnem klubu so tudi Lindsey Vonn, Janica Kostelić , Anja Pärson , Pernilla Wiberg , Petra Kronberger in Tina Maze .

Premierno zmago na uvodnem ženskem superveleslalomu sezone je dosegla na veličasten način, s časom 1:19,41. Prva konkurentka Norvežanka Ragnhild Mowinckel je zaostala 77 stotink sekunde, Nemka Viktoria Rebensburg, ki je nastopila kot prva, se je na progi zadržala 83 stotink sekunde dlje kot Shiffrinova. Mariborčanka, nastopila je s startno številko 15, je z zaostankom 1,07 sekunde ob prihodu v cilj vpisala šesti čas, do konca pa so jo prehitele še štiri tekmovalke. Ilka Štuhec se je odločno pognala na progo, čeprav v superveleslalomu ni imela nobenih primerjav. Nalogo je opravila več kot solidno, zelo hitra je bila od drugega merjenja vmesnega časa. Od prvih stopničk po poškodbi jo je ločilo zgolj 24 stotink sekunde.

Tekma je bila razburljiva skoraj do samega konca, razlike na vrhu so bile precej majhne. Tik za stopničkami sta se zvrstili tekmovalki s številkama 28 in 32 na startu Avstrijka Ramona Siebenhofer, ki je za tretjim mestom zaostala le stotinko, in Kanadčanka Valerie Grenier (+0,88). Štuhčeva je odpeljala še tretjo tekmo v svetovnem pokalu po 20-mesečni odsotnosti in poškodbi kolena. Na uvodnem ženskem smuku sezone v Lake Louisu je bila šesta, na drugem smuku pa je vpisala uvrstitev v najhitrejšo petnajsterico. Tekmo je končala na 14. mestu. Pred dvema letoma je prav v Lake Louisu zmagala na obeh smukih in bila peta na superveleslalomu ter začela najuspešnejšo sezono doslej.

Tri uvrstitve v petnajsterico in dve uvrstitvi v deseterico vsekakor predstavljajo dobro popotnico za nadaljevanje, ko je najhitrejša Slovenka dobila potrditev, da po 621 dnevih odsotnosti iz tekmovalne karavane svetovnega pokala še vedno drži stik s konkurenco.

Superveleslalom (ž), Lake Louise, izidi:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:19,41

2. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,77

3. Viktoria Rebensburg (Nem) +0,83

4. Ramona Siebenhofer (Avt) +0,84

5. Valerie Grenier (Kan) +0,88

6. Romane Miradoli (Fra) +0,90

. Anna Veith (Avt) +0,90

8. Lara Gut-Behrami (Švi) +0,98

9. Stephanie Venier (Avt) +1,00

10. Ilka Štuhec (Slo) +1,07