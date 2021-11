Shiffrinova ostaja kraljica slalomov v Killingtonu, Slokarjeva deseta

Petra Vlhova je vodila po prvi vožnji slaloma, a je Shiffrinovi na drugi progi z najboljšim časom finala uspelo nadoknaditi zaostanek ter premagati tekmico v boju za prvo slalomsko zmago v tej sezoni. Na obeh slalomih v Leviju je pred tem zmagala Vlhova.

Vseh pet slalomov v Killingtonu od leta 2016 je osvojila domačinka Shiffrinova. Vlhova je tako še četrtič ta slalom končala na drugem mestu. Pred petimi leti pa se je na drugo mesto uvrstila prav tako Slovakinja Veronika Velez Zuzulova.

"To je bil res odličen boj," je v prvih intervjujih dejala čustvena Shiffrinova. "Slišala sem navijače. Mislim, da je težko izpeljati večji šov. Res ne vem, ali lahko odsmučam hitrejši slalom." Shiffrinova ima zdaj 46 slalomskih zmag. S tem dosežkom se je po številu zmag v posamezni disciplini izenačila s švedskim velikanom smučanja Ingemarjem Stenmarkom, ki je dosegel 46 veleslalomskih zmag. "To je tako težko razložiti," je dejala Shiffrinova. "Seveda nekaj pomeni - a ne vem, kaj. To je številka - pravzaprav jih sploh ne gledam. Je pa posebna."