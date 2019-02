Shiffrinova premočno vodi v Mariboru, v finalu tudi dve Slovenki

Od slovenskih predstavnic se je v prvi vožnji najbolje odrezala veleslalomska specialistka Meta Hrovat, ki zaseda 17. mesto, sedem mest nižje pa je končala Ana Bucik. Maruša Ferk, Neja Dvornik in Klara Livk se niso uspele uvrstiti v drugo vožnjo, medtem ko je Andreja Slokar odstopila.



Slalom (ž), Maribor, vrstni red po 1. vožnji:

1. M. Shiffrin (Zda) 50,05

2. P. Vlhova (Slk) +1,00

3. A. Swenn Larsson (Šve) + 1,09

4. F. Hansdotter (Šve) + 1,57

5. K. Lensberger (Avt) + 1,79

6. W. Holdener (Švi) + 1,90

7. K. Lysdahl (Nor) + 1,98

8. C. Geiger (Nem) + 2,23

9. B. Schild (Avt) + 2,25

10. C. Costazza (Ita) + 2,47

...

17. M. Hrovat (Slo) + 3,38

24. A. Bucik (Slo) + 4,37

33. M. Ferk (Slo) + 4,96

45. N. Dvornik (Slo) + 5,62

50. K. Livk (Slo) 5,82

... Andreja Slokar (Slo) - odstop