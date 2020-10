Shiffrinova se bo vrnila konec novembra

Do takrat se tekem še ne bo udeleževala, saj bi rada popolnoma pozdravila poškodbo hrbta, je dejala v pogovoru za spletno stran Mednarodnega olimpijskega komiteja. "Vse bolje gre. Rehabilitacija in fizioterapija potekata po načrtu, novembra se bom vrnila. Takšen je moj načrt,"je dejala Američanka, ki je manjkala tudi na tradicionalni ledeniški prvi tekmi sezone v Söldnu.

"Do Levija bom lahko že povsem prepričana, kje sem, potrebujem pa še nekaj treninga. Če se bodo znova pojavile bolečine, bom seveda potrebovala več časa. A verjamem, da bo vse v redu," je dejala 25-letna Američanka.

Shiffrinova se je zadnje tekme v prejšnji sezoni, ki jo je že močno prizadela kronska kriza, udeležila januarja. Po nenadni smrti očeta Jeffa se je vrnila v domovino in ni več nastopala. V pogovoru se je ozrla tudi na to težko obdobje življenja. "Včasih se ti zdi, kot da dobiš dovolj zraka le za to, da preživiš, ne pa tudi, da zares zadihaš. Včasih bi najraje kar ostala v postelji. A skupaj z mamo greva skozi vse to," je še dejala trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala.