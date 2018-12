Shiffrinova v vodstvu, Ferkova ujela finale

Na startu slalomske preizkušnje v Semmeringu je bilo 62 smučark, na prvi progi pa je bila najhitrejša Američanka Mikaela Shiffrin. Vodilna smučarka svetovnega pokala ima 48 stotink sekunde prednosti pred Slovakinjo Petro Vlhovo, ki je zmagala na petkovem veleslalomu na tem prizorišču, in 53 stotink pred Švedinjo Frido Hansdotter.

Triindvajsetletnica si je že po prvi vožnji nabrala dovolj veliko prednost in je v slalomu prva favoritinja za zmago, naskakuje rekordno petnajsto zmago v koledarskem letu ter 51. v svetovnem pokalu. Američanka bi s 36. slalomsko zmago v svetovnem pokalu postavila nov mejnik, naredila bi še en korak k izenačenju absolutnega rekorda slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je v karieri osvojil 40 slalomskih zmag.

Nastopile so štiri Slovenke, na drugi progi bo startala le Maruša Ferk (+4.19), Ana Bucik je odstopila. Neja Dvornik (+5,17; 36.) in Andreja Slokar (+5,79; 40.) s slabima startnima številka na že načeti progi nista imeli možnosti in brez finala zaključujeta leto 2018.