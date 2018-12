Jubilejna 50. zmaga Mikaele Shiffrin, do točk od Slovenk le Ana Bucik

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrinje s 23 leti že vknjižila 50. zmago v svetovnem pokalu. Po tem, ko je slavila že v petek na veleslalomu, je v Courchevelu izkoristila že prvo priložnost za nepozaben dosežek na slalomski preizkušnji. Pred Američanko so Švicarka Vreni Schneider, ki je v času svoje kariere v svetovnem pokalu zbrala pet zmag več od 23-letnice, Avstrijka Annemarie Moser-Pröll(62) in poškodovana Američanka Lindsey Vonn (82). Na vrhu je sloviti Šved Ingemar Stenmark (86).

Shiffrinova je vodila že po prvi vožnji, na že precej načeti progi pa je kljub temu, da je pri predzadnjem merjenju časa še zaostajala, na koncu nadoknadila zamujeno in slavila pred Slovakinjo Petro Vlhovo.

Vlhova, ki je postavila drugi čas prve vožnje z le štirimi stotinkami zaostanka za Shiffrinovo, je v cilju v finalni vožnji sicer prevzela vodstvo, a to ni bilo dovolj (+0,29 sekunde). Tretja po prvi vožnji, Avstrijka Bernadette Schild, je zaostajala za 26 stotink sekunde, a v finalu odstopila, to pa je za skok na stopničke izkoristila Švedinja Frida Hansdotter (+0,37). Edina slovenska predstavnica v drugi vožnji, Ana Bucik, je malce poslabšala svojo uvrstitev in po 20. mestu padla na končno 22 (+3,89).

Na startu sta bili še dve Slovenki Maruša Ferk, ki je imela startno številko 11, je povozila količek in odstopila. Andreja Slokar je bila na 44. mestu (+4,36) prepočasna za najboljšo trideseterico, ki si je priborila še en nastop.