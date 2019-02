Shiffrinova z izbranimi besedami o Lindsey: Nemogoče bo zapolniti njene čevlje

Kot pojasnjuje Mikaela Shiffrin, jo v smučanju žene predvsem misel, da se vedno da še kaj izboljšati. "Vedno imam željo narediti še boljše zavoje. To me žene, to mi daje zagon, številke pri tem nimajo neke vloge," je dejala za STA."Lahko si kdaj mislim, da bo določena zmaga ali določen rekord predstavljal moj največji uspeh do zdaj. Potem mi to uspe, jaz pa razmišljam – lahko bi še bolje smučala. Vedno se vrnem k smučanju," pravi o svojem receptu za motivacijo in posledično izjemne tekmovalne uspehe.

Tudi po današnji zmagi v težkih razmerah na razmočeni pohorski strmini, s katero je na večni lestvici zmag v svetovnem pokalu v ženski konkurenci prehitela Vreni Schneider, je na novinarski konferenci pojasnila, da se ne ukvarja s statistiko. Še manj pa se želi primerjati s preteklimi legendami tega športa. "Če gledamo gole številke in se pogovarjamo o tem in onem rekordu, vse to na neki način razčloveči moje dosežke in uspehe ostalih smučark. Ne potrebujem številk za to, da se izboljšujem. Ja, lepo je. Ampak nikoli ne moreš vsega strniti v eno številko,"je pojasnila.