Shiffrinova zaradi bolečin ne more trenirati

Zato zmagovalka veleslaloma vse od odprtja sezone v Söldnu 23. oktobra skorajda ne more smučati. Shiffrinova je sicer sezono začela s svojo 70. zmago v svetovnem pokalu in po številu zmag zaostaja le za rojakinjo Lindsey Vonn in Švedom Ingemarjem Stenmarkom.

Shiffrinova bo tudi na olimpijskih igrah v Pekingu znova prva kandidatka za zmago. Zdaj mora počakati na ozdravitev oziroma na to, da bodo bolečine popustile.

"Ne bo trajalo tako dolgo, če si le vzamem čas," je prepričana trikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, ki je pojasnila, da takoj, ko med treningom naredi nekaj zavojev, v predelu hrbta začuti hude bolečine: "Zelo rada bi trenirala, ampak žal ta čas ne morem."

Glavni cilj Shiffrinove za to sezono je, da bi v Pekingu nastopila na vseh posamičnih tekmah: slalomu, veleslalomu, superveleslalomu, smuku in kombinaciji.