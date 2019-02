Shiffrinovo presenetila hitrost, Lindsey se primerja s Hulkom

"To je noro!" je bila po poročanju STA ena prvih izjav Mikaele Shiffrin, s katero je Američanka opisala razplet tekme. Zadnji superveleslalom v tej zimi pred Arejem v Garmisch-Partenkirchnu je dobila Avstrijka Nicole Schmidhofer, ki je pred dvema letoma na svetovnem prvenstvu v St. Moritzu presenetljivo osvojila naslov svetovne prvakinje, še preden je zmagala v svetovnem pokalu. Do prvih zmag v svetovnem pokalu je prišla šele v letošnji sezoni. Tokrat superveleslalom ni bil po meri Avstrijk. Najboljša od severnih sosed je bila Schmidhoferjeva, a šele na enajstem mestu.

Na treh superveleslalomih v tej zimi pred Arejem je slavila Shiffrinova, v Val Gardeni pa je superveleslalomsko tekmo dobila Ilka Štuhec. In prav Američanka je bila tista, ki je bila najhitrejša na najbolj pomembni tekmi sezone. Zanimivo, da Shiffrinova ni nastopila v ponedeljek na smukaškem treningu, čeprav je bila na startu. Raje je najboljše prihranila za današnjo tekmo, na kateri je pobrala smetano in postala komaj druga Američanka po Lindsey Vonns superveleslalomskim zlatom na svetovnih prvenstvih. Shiffrinova, ki je v Are prišla s sijajno popotnico kar trinajstih zmag v svetovnem pokalu v tej zimi ter po mariborskem dvojčku za Zlato lisico, ima z velikih tekmovanj že šest kolajn, ob štirih naslovih svetovne prvakinje še dve olimpijski zmagi, slalomsko in veleslalomsko.

Shiffrin: To je svetovno prvenstvo, če hočeš zmagati, moraš biti agresiven

"Tega nisem pričakovala. Ne vem, kako bi vse to opisala. Razlike so bile res majhne, od Sofie (Goggie) sta me ločili le dve stotinki, Corinne (Suter) je bila le pet stotink zadaj. Imela sem srečo z razmerami. Ne vem, kaj bi povedala," je bila 23-letna Američanka osupla, da je bila lahko tako hitra na tej smukaški progi, na kateri pred letošnjim prvenstvom še ni tekmovala.