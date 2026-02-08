Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Lindsey Vonn po padcu X

Lindsey Vonn AP

Navijači ob odstopu Lindsey Vonn AP

Navijači ob padcu Lindsey Vonn Profimedia

Padec Lindsey Vonn X

Reševanje Lindsey Vonn AP

Reševanje Lindsey Vonn. AP

Padec Lindsey Vonn Profimedia















Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn si je pred dobrim tednom dni kljub grdemu padcu na smuku v Crans Montani in pretrganju sprednje križne vezi v levem kolenu prizadevala osvojiti četrto olimpijsko medaljo. Njena vožnja se je končala predčasno in njene krike bolečine je bilo mogoče slišati, ko so ji na progi pomagali delavci in zdravstveno osebje. Po padcu so prekinili tekmo. Vonn je nastopila s startno številko 13. Po padcu so prekinili tekmo, a so jo po prekinitvi le nadaljevali, ko so poškodovano Američanko varno evakuirali s proge. "Kraljica hitrosti", olimpijska smukaška prvakinja iz leta 2010, ki je nastopila s startno številko 13, je padla že na začetku dirke, po samo 12 sekundah. Med premagovanjem manjše grbine in vratc je izgubila ravnotežje in grdo pristala na snegu. Nekaj minut je ležala brez pomoči, slišati je bilo krike, nato so ji le nudili pomoč, kažejo televizijski posnetki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ameriško smučarko so položili na nosila in po 15 minutah s helikopterjem prepeljali v dolino. Množica se je zbrala na ciljni črti in prizor opazovala na velikanskem zaslonu, nato pa je bila deležna dolgih in navdušenih ovacij. Njen padec je navzoče v ciljnem prostoru povsem šokiral, gledalci pa so osuplo spremljali dramo ameriške zvezdnice, le nekaj minut pred tem so glasno navijali za "kraljico hitrosti". Množica in komentatorji so nato utihnili v zlovešči tišini. Pri 41 letih in 113 dneh se je ameriška zvezdnica lotila drznega podviga. Znova je želela postati olimpijska prvakinja v smuku, 16 let po naslovu na OI v Whistlerju. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Kljub hudo poškodovanemu levemu kolenu s popolno strgano sprednjo križno vezjo v levem kolenu je vseeno potrdila udeležbo na svojih petih olimpijskih igrah in z obetavnimi časi ter brez težav, pomagala si je s z opornico, opravila uradna treninga. Sobotni preizkus proge je, denimo, končala s tretjim časom. Kazalo je, da bo šlo. Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.