Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Zimski športi

Srhljivi prizori v Cortini: Vonn nepremično obležala, sledili grozeči kriki bolečine

Cortina d'Ampezzo, 08. 02. 2026 12.27 pred 47 minutami 3 min branja 45

Avtor:
L.M. STA
Padec Lindsey Vonn

Lindsey Vonn je svoj nastop po hujši poškodbi na treningu končala že po drugem zavoju. Američanka je po odstopu srhljivo nepremično obležala. V ciljni ravnini je ob padcu 41-letnice zavladala grozeča tišina, ki pa so jo prerezali kriki bolečine odlične smučarke.

Ameriška zvezdnica Lindsey Vonn si je pred dobrim tednom dni kljub grdemu padcu na smuku v Crans Montani in pretrganju sprednje križne vezi v levem kolenu prizadevala osvojiti četrto olimpijsko medaljo. Njena vožnja se je končala predčasno in njene krike bolečine je bilo mogoče slišati, ko so ji na progi pomagali delavci in zdravstveno osebje. Po padcu so prekinili tekmo. Vonn je nastopila s startno številko 13.

Po padcu so prekinili tekmo, a so jo po prekinitvi le nadaljevali, ko so poškodovano Američanko varno evakuirali s proge. "Kraljica hitrosti", olimpijska smukaška prvakinja iz leta 2010, ki je nastopila s startno številko 13, je padla že na začetku dirke, po samo 12 sekundah. Med premagovanjem manjše grbine in vratc je izgubila ravnotežje in grdo pristala na snegu. Nekaj minut je ležala brez pomoči, slišati je bilo krike, nato so ji le nudili pomoč, kažejo televizijski posnetki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriško smučarko so položili na nosila in po 15 minutah s helikopterjem prepeljali v dolino. Množica se je zbrala na ciljni črti in prizor opazovala na velikanskem zaslonu, nato pa je bila deležna dolgih in navdušenih ovacij. Njen padec je navzoče v ciljnem prostoru povsem šokiral, gledalci pa so osuplo spremljali dramo ameriške zvezdnice, le nekaj minut pred tem so glasno navijali za "kraljico hitrosti". Množica in komentatorji so nato utihnili v zlovešči tišini.

Pri 41 letih in 113 dneh se je ameriška zvezdnica lotila drznega podviga. Znova je želela postati olimpijska prvakinja v smuku, 16 let po naslovu na OI v Whistlerju. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.

Preberi še 'Hvala za skrb 'strokovnjaki', a ne rabim vaših nasvetov', Vonn odgovorila na dvome

Kljub hudo poškodovanemu levemu kolenu s popolno strgano sprednjo križno vezjo v levem kolenu je vseeno potrdila udeležbo na svojih petih olimpijskih igrah in z obetavnimi časi ter brez težav, pomagala si je s z opornico, opravila uradna treninga. Sobotni preizkus proge je, denimo, končala s tretjim časom. Kazalo je, da bo šlo.

Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.

Preberi še Prekinitev smuka v Švici: 'Varnost tekmovalk je glavna prioriteta'

Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.

lindey vonn odstop poškodba padec koleno srhljivo

'Zelo dober teden je za nami. Videli samo nekaj fantov, ki jih lani ni bilo zraven'

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Apostol1
08. 02. 2026 13.15
Ji želim , da ozdravi in , da bo lahko normalno funkcionirala v svojem nadaljnem življenju. Vendar tule se na žalost lahko tudi reče , da kar je iskala je tudi dobila. vem da se sliši grdo in neprimerno. Toda kaj naj človek reče ob norosti , da gre tekmovat s poškodovano križno vezjo. Norost ali pa to kar sem napisal.
Odgovori
0 0
Masturbator
08. 02. 2026 13.13
Za Lindsey mi je res zal.! Ce bi se raztrescila Ilka pa mi ne bi bilo!
Odgovori
+0
2 2
drimtim
08. 02. 2026 13.14
🤮🤮🤮
Odgovori
0 0
BUONcaffee
08. 02. 2026 13.12
Ljudje za slavo in denar dajo življenje na kocko. Preveč nevaren šport.
Odgovori
+2
2 0
SloButale
08. 02. 2026 13.11
Za tole si je pa RES kriva sama. Ko pohlep premaga zdrav razum in skrb za lastno zdravje. To je samodokazovanje sebi. Drugim se ni rabila.
Odgovori
+3
3 0
Volja
08. 02. 2026 13.10
Žal mi je, da se Lindsey Vonn ob zeleni luči zdravniške komisije OI ni uspelo ponoviti vožnje z zadnjega treninga. Iskreno pa upam, da se bo ponovila uspešnost njene zadnje rehabilitacije in da jo čaka polno življenje brez bolečin. 🫶🙌🙌🙌
Odgovori
+2
2 0
Rock8
08. 02. 2026 13.09
Butara
Odgovori
-1
2 3
Japa Jade
08. 02. 2026 13.13
Škoda, da se da lahko samo en minus.
Odgovori
0 0
televizija2000
08. 02. 2026 13.08
Primitivni Slovenceljni pa le naprej. Sem mislila da je bilo včeraj dno ko ste drekali po Niki. Očitno ne
Odgovori
+0
2 2
anatomija
08. 02. 2026 13.07
ne privoščim poškodbe nobenemu športniku vendar do nje nimam nobenega sočutja . Rotili so jo nekdanji tekmovalci m trenerji zdravniki naj ne tekmuje , da je najbolj pomembno zdravje. Ona pa je bila cinična in jim odgovarjala da smo ona ve kaj je zmožna in kaj lahko naredi . Pred očmi do ji migljali samo dolarji , drugega ni videla . Sedaj pa se naj sooči s posledicami in samo delčka denarja , mi ga je pričakovala
Odgovori
+4
5 1
Perovskia
08. 02. 2026 13.12
tak komentar sestavi samo nekdo, ki ni nikoli bil v športu. sama razpolaga z svojim telesom
Odgovori
0 0
televizija2000
08. 02. 2026 13.04
Brutalno je izgledalo.
Odgovori
+1
2 1
ptuj.si
08. 02. 2026 13.04
Toliko sta komentatorja govorila o vonnovi in ilki, tako, da moram obema čestitati za medalje.
Odgovori
+0
1 1
vasja709
08. 02. 2026 13.09
Pa tebi bi bilo tudi za čestitat ob tem tvojem daru, kako lahko inteligenco prisiliš do tega, da te samo oplazi in nič drugega
Odgovori
+4
4 0
big_foot
08. 02. 2026 13.01
Vsakemu ki se zgodi nesreča sočustvujem z njem, ampak tole je bila oslarija brez primere. Pa kaj je mislila??? Pač dobila je kar je iskala.
Odgovori
+8
11 3
Korošec77
08. 02. 2026 12.59
Imam obcutek da tokrat ni bilo koleno. Da je hrbtenica. Mican udarec v hrbtenico, ne mores nog skup zlozit...zelo boli. Mogoce pocena vretena v kriznem ali trticnem delu. Drzim pesti da ni to in jo bo dobro odnesla. Nikomur ne zelim takega padca, nisem pricakoval tega danes.
Odgovori
+3
5 2
gongash
08. 02. 2026 12.57
Pretrga križno vez in naslednji teden smuča na OI. Zakaj je biko to potrebno? Denar? A je bilo vredno? A ji kaj manjka?
Odgovori
+12
15 3
Rock8
08. 02. 2026 13.00
Pamet
Odgovori
+5
8 3
ap100
08. 02. 2026 12.55
verjetnost da se bo to zgodilo je bila večja od 50 %
Odgovori
+11
13 2
MEDKO
08. 02. 2026 12.55
Hitro okrevanje želim.
Odgovori
+7
7 0
Rock8
08. 02. 2026 12.57
Pol pa spet na dile...
Odgovori
+3
3 0
Rock8
08. 02. 2026 12.53
Ego ji ne pusti zdravih kolen...
Odgovori
+5
7 2
Rock8
08. 02. 2026 12.52
Kdor tvega preveč...
Odgovori
+0
3 3
Desno
08. 02. 2026 12.52
Tukaj sta šla oba kolena zalostno lindsey kako malo ceniš svoje zdravje. Kljub temu da imaš vse
Odgovori
-3
5 8
vasja709
08. 02. 2026 13.11
Bravo tebi
Odgovori
0 0
bad-grandpa
08. 02. 2026 12.51
to je primer ko ti nikoli ni dovolj. dosegla je vse kar se da, polna denarja in potem te lahko nepotrebna poškodba prikleni za celo življenje
Odgovori
+4
7 3
Komentator aligator
08. 02. 2026 12.51
Poškodba na bolniški.
Odgovori
+1
4 3
bibaleze
Portal
'Old-school' vzgoja vs. sodobni 'nadzor': Kdaj ljubezen postane omejevanje
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Sestra ali mati? Zvezdnik resnico izvedel pri 37 letih
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Najredkejši trojčki na svetu: rasli so v dveh maternicah
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
Naj bo pust čaroben! Družinska rajanja po Sloveniji
zadovoljna
Portal
Že trikrat ji je propadel zakon, a še vedno verjame v ljubezen
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Tedenski horoskop: Vodnarji hrepenijo po spremembi, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Raki so občutljivi, ribe bodo zasanjane
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
vizita
Portal
Zakaj chia semen nikoli ne smete uživati suhih
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Večina preprečljivih rakavih obolenj je povezana z dvema življenjskima navadama
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Raziskovalci po petdesetih letih razkrili novo krvno skupino, ki odpira pomembna vprašanja
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
Kako pomanjkanje spanca vpliva na vašo razdražljivost in vedenje?
cekin
Portal
O tem se ne pogovarjamo
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
'Preprosto ne morem verjeti, da se je to zgodilo'
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Pri samopostrežnih blagajnah kupujemo več
Ste vedeli to o denarju?
Ste vedeli to o denarju?
moskisvet
Portal
Psihološka napaka, zaradi katere večina ljudi februarja obupa nad dieto
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Smo le primitivna civilizacija? Sovjetska lestvica razkriva resnico
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Vam avto zjutraj ne vžge? Odkrijte glavne vzroke
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
Igralka, ki za smehom skriva bolečino
dominvrt
Portal
Sobna rastlina, ki je znana po svojih žametnih vijoličnih listih
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Kako z metodo 10–10 učinkovito zmanjšati nered v domačem okolju
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
okusno
Portal
Priljubljeni slani rogljički osvajajo svet. Tako jih pripravite doma
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
Olimpijske igre: slani in sladki prigrizki za 'kavč navijače'
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Poletje v školjki
Poletje v školjki
Trinajst življenj
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527