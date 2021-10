Železarji zmagovitega niza niso podaljšali na deset

Izhodišče pred obračunom je bilo tako dobro, a se je zmagoviti niz vendarle končal. Z ekipo s sredine lestvice, ki jo vodi slovenski strateg Jaka Avgustinčič, nekoč pomočnik Nika Zupančiča pri Jesenicah, so sicer gostje dobro začeli, za vodstvo je poskrbel Žiga Urukalo, potem pa so domači povedli z 2:1 in po izenačenju Eetuja Eloja v 27. minuti do konca druge tretjine še s 3:2. Ko je Zell am See v 48. minuti prišel do povišanja vodstva na 4:2, so so železarji znašli v težkem položaju. A jim je uspelo skorajda še enkrat spremeniti potek tekme. Prišli so že do izenačenja, potem ko je najprej z igralcem več zadel Urukalo, Sašo Rajsar pa je v 58. minuti poskrbel za 4:4. Toda zadnji gol na tekmi so 51 sekund pred koncem dosegli domači in tako Jeseničanom zadali prvi poraz v ligi po 11. septembru.

Jeseničane v nedeljo čaka še tekma v Val Gardeni, potem pa bodo imeli v regionalnem tekmovanju premor, saj bodo naslednji teden nastopili na turnirju celinskega pokala v Franciji.

Izid, alpska liga:

Zell am See - Sij Acroni Jesenice 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)

Tschernutter 9., Sinegubovs 26., Berger 48., Kreuzer 39., 60.; Urukalo 8., 56., Elo 27., S. Rajsar 58.