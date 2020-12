Sijajna Lampičeva brez palice do stopničk v Dresdnu

Kaj bi bilo, če ... To se verjetno le nekaj trenutkov po novi uvrstitvi na zmagovalni oder v svoji karieri sprašuje naša odlična smučarska tekačica Anamarija Lampič, ki je bila na tretjem sprintu sezone za svetovni pokal v nemškem Dresdnu zelo blizu zmage.

Na koncu je morala seči v roke zmagovalki, Švicarki Nadine Faehndrich, in drugouvrščeni Američanki Sophie Caldwell Hamilton, ki sta lahko srečni, da je sredi finalnega sprinta sijajna Slovenka v enem od zavojev zlomila palico in tako izgubila nekaj dragocenih sekund v boju za zmago. Sicer pa je že v dopoldanskih kvalifikacijah Lampičeva s tretjim mestom napovedala zanimiv razplet v izločilnih bojih. V polfinalni skupini je bila najhitrejša, kjer je tudi druga slovenska predstavnica Eva Urevc prikazala zelo dober tek, a kot četrtouvrščena morala počakati v 'čakalnici' za morebiten nastop v finalu kot srečna poraženka. Tokrat sreča ni bila na strani Urevčeve, ki si po za njo neugodnem razpletu polfinalnega teka v drugi skupini ni uspela zagotoviti finalnega nastopa, v katerem so nastopile še Laurien van der Graaff, Jessie Diggins in Lucia Scardoni.