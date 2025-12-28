Naslovnica
Zimski športi

Sijajna napoved: Prevcu kvalifikacije v Oberstdorfu

Oberstdorf, 28. 12. 2025 17.50 pred 47 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Domen Prevc

Domen Prevc (150,9 točke) je prepričljivi zmagovalec kvalifikacij za prvo tekmo turneje štirih skakalnic. V nemškem Oberstdorfu je drugo mesto pripadlo domačinu Philippu Raimundu (140,2). Od preostalih Slovencev je bil Timi Zajc četrti, Anže Lanišek deveti, Rok Oblak pa 23.

Domen Prevc vodi v svetovnem pokalu.
Domen Prevc vodi v svetovnem pokalu.
FOTO: Profimedia

Domen Prevc je nadaljeval prevlado z zadnjih postaj svetovnega pokala in tudi v Oberstdorfu prepričljivo dobil prvo merjenje moči. Z daljavo kvalifikacij 139,5 m je za 10,7 točke ugnal Philippa Raimunda. Tretji je bil lanski zmagovalec turneje, Avstrijec Daniel Tschofenig (139,6).

Prevc se bo v prvi seriji ponedeljkove tekme pomeril s Fincem Eetujem Nousiainenom.

Takoj za prvo trojico je kvalifikacije sklenil Timi Zajc (138,1), ki je po dveh dobrih skokih na treningu občutke prenesel tudi v večerni del in skočil 135 m. Njegov tekmec v prvi seriji bo Ukrajinec Jevhen Marusiak.

Anže Lanišek (130,9) je po 130 m dolgem skoku končal na devetem mestu. V prvi seriji ga bo izzval Kazahstanec Ilja Mizernih.

Dobro se je odrezal tudi Rok Oblak (116), ki je kvalifikacije sklenil na 23. mestu. S tem se bo v prvi seriji v ponedeljek pomeril proti Fincu Anttiju Aaltu.

Žak Mogel (80,7) pa je kot edini iz slovenske peterice ostal brez nastopa na tekmi, bil je 57. med 65 tekmovalci.

Prva preizkušnja letošnje turneje štirih skakalnic bo v ponedeljek na sporedu ob 16.30. Že 74. izdaja turneje se bo tradicionalno končala 6. januarja.

smučarski skoki kvalifikacije Oberstdorf domen prevc

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
28. 12. 2025 18.47
Domen odličen. Cene pa pač ni za komentatorja.
Odgovori
0 0
Ricola Swiss
28. 12. 2025 18.04
Bravo Domči, bi rekel Stare!
Odgovori
+6
6 0
