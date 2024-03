Silje Opseth po eni seriji zmagovalka Osla, Nika Prevc šesta

Norveška turneja surovi zrak je že na prvi tekmi upravičila svoje ime. Organizatorji so po velikih težavah na koncu le izpeljali zgolj eno serijo, najbolj pa je "nastradala" v rumeno majico odeta najboljša skakalka letošnje zime, Nika Prevc. Najstnica, ki bo čez slab teden dni dopolnila komaj 19 let, je morala sprva večkrat gor in dol z zaletišča in zaradi vetra več kot 10 minut čakati na svoj nastop. Ko se je že zdelo, da bo prejela zeleno luč, pa so jo poklicali nazaj v sobo za ogrevanje. Organizatorji so bili prisiljeni v večminutno prekinitev tekmovanja v upanju, da se bodo vetrovne razmere vsaj malo umirile. Vmes so se še pred nastopom Prevc odločili, da finalno serijo odpovedo.