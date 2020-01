Šimenc in Markun deseta, Lampičeva zaradi bolezni brez nastopa

Miha Šimenc in Luka Markunsta v kvalifikacijah v hitrejši skupini postavila šesti čas med 15 ekipami, kar je bilo dovolj za finale. Tega sta potem končala na desetem mestu (+7,20), v izredno izenačeni konkurenci pa so jima do šestega mesta manjkale manj tri desetinke sekunde. Zmagala je ekipa Francije 1 z Renaudom Jayemin Lucasom Chanavatem, ki sta bila najhitrejša že v kvalifikacijah. Drugo mesto je z zaostankom devetih stotink sekunde osvojila Švedska 1 (Marcus Grate/Johan Haeggström) in tretje pa z zaostankom 18 stotink sekunde Rusija 1 (Andrej Krasnov/Gleb Retivih).

"Mislim, da je konec tedna dobro uspel. Nervoze je bilo več pred včerajšnjim sprintom. Prvič je, ne veš kje si, ne veš kam spadaš. Upaš, da odtečeš dober tek in da to prinese tudi soliden rezultat. Danes je bilo zame precej lažje. Sigurno pa manjka še veliko kilometrov. V polfinalu in finalu mi je danes v zadnji predaji zmanjkala zadnja predaja. Mislim, da bi se Miha lahko danes boril za 6., 7. mesto, ker je bil v zaključku zelo močen," je po debitantskem nastopu v svetovnem pokalu povedal Markun.

"Danes lahko vikend ocenimo kot znova uspešen, včeraj stopničke, danes prvi moški finale v svetovnem pokalu. Fanta sta pokazala izjemen tek, veseli me, da sta bila vseskozi zraven najboljših. To je tisto, na čemer gradimo, s tem rastemo. Verjamem, da bo tudi pri fantih prej ali slej prišel dan, ko bomo posegli še po višjih mestih,"pa je črto pod Dresdnom potegnil glavni trener Nejc Brodar.

'Nesrečno naključje'

S Katjo Višnar bi morala teči v soboto druga v posamičnem sprintu Anamarija Lampič, a ji je nastop preprečila bolezen oziroma bolečine v želodcu. Višnarjeva in Vesna Fabjan sta v svoji polfinalni skupini tako postavili četrti čas, kar pa je bilo premalo za uvrstitev v finale. Druga skupina je bila namreč hitrejša, saj se je iz nje v finale prebilo kar osem ekip. Slovenki sta na koncu osvojili 12. mesto.

"Uvrstitev pri dekletih ni zadovoljiva. Želeli smo si finale. Druga skupina je bila hitrejša, a nimaš vpliva na to. Nesrečno naključje, bile sta četrti v svoji skupini z majhnim zaostankom. To ni bilo dovolj, a pridejo nove tekme in nove priložnosti,"je še dejal Brodar.

V finalu je zmagala ekipa Švedska 1, za katero sta tekli Maja Dahlqvistin včerajšnja zmagovalka posamične preizkušnje Linn Svahn, pred Švico 1 (Laurien van der Graaff/Nadine Faehndrich) sta si nabrali prednost vsega devet stotink sekunde, Švedska 2 z Evelino Settlinin Linn Sömskarpa je zaostala za 3,27 sekunde. Najhitrejši iz kvalifikacij Norvežanki Julie Myhrein Maiken Caspersen Falla sta končali na četrtem mestu.

Izidi, ekipno, sprint 2 x 3,6 km prosto:

- moški:

1. Francija 1 14:30,66 sekunde (Renaud Jay/Lucas Chanavat)

2. Švedska 1 +0,09 (Marcus Grate/Johan Haeggström

3. Rusija 1 0,18 (Andrej Krasnov/Gleb Retivih

4. Norveška 1 0,56 (Haavard Solaas Taugböl)

5. Norveška 2 0,88 (Paal Tröan/Eirik Brandsdal)

6. Italija 1 6,55 (Stefan Zelger/Federico Pellegrino)

...

10. Slovenija 7,20 (Miha Šimenc/Luka Markun)

...

- ženske:

1. Švedska 1 15:43,70 (Maja Dahlqvist, Linn Svahn)

2. Švica 1 +0,09 (Laurien van der Graaff, Nadine Faehndrich)

3. Švedska 2 3,27 (Evelina Settlin, Linn Sömskar)

4. Norveška 1 3,58 (Julie Myhre, Maiken Caspersen Falla)

5. ZDA 6,61 (Julia Kern, Sophie Caldwell)

6. Rusija 1 9,13 (Nina Dubotolkina, Hristina Macokina)

...

- izpadli v kvalifikacijah:

12. Slovenija (Katja Višnar/Vesna Fabjan)