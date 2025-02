Šimenc in Štern 11., do zmage Norvežana

V finalu ekipnega sprinta v klasični tehniki sta slovenska predstavnika sicer začela solidno, a po četrtem mestu v začetni menjavi sta nato izgubljala. V predzadnji izmeni sta bila na 12. in 13. mestu, do cilja pa sta nato eno mesto še pridobila in končala na 11. mestu s 14 sekundami zaostanka.

V ospredju sta Even Northug in Erik Valnes slavila s 45 stotinkami prednosti pred Francozoma Julesom Chappazom in Richardom Jouvetom. Tretja pa sta bila Šveda Calle Halfvarsson in Oskar Svensson s 95 stotinkami zaostanka.

V ženski konkurenci je bila zmaga finska, najhitrejši sta bili Kerttu Niskanen in Jasmi Joenssu. Švedinji Johanna Hagström in Maja Dahlqvist sta zaostali 90 stotink, sekundo in 20 stotink pa Nemki Laura Gimmler in Coletta Rydzek.