Šimenc: 'Ko si enkrat v finalu, je medalja na dosegu roke'

"Letošnje poletje je šlo nad pričakovanji, predvsem ker nisem imel veliko težav. Zdravstveno se za zdaj dobro počutim, moram kar potrkati. Fizično sem na dobri ravni in brez poškodb, kar je najbolje," je dejal Miha Šimenc ob robu predstavitve smučarskih reprezentanc.
V smučarskem teku so športniki in športnice še posebej izpostavljeni bolezni, kar je slovensko reprezentanco precej prizadelo v sezoni 2023/24, lani pa znova tudi Šimenca. Po zaslugi dobrih priprav je letos bolj pomirjen: "Ne morem reči, da bo šlo brez bolezni, saj je to precej optimistična napoved. Sem pa nekako bolj pomirjen, da četudi pride do nje, imam dobro podlago in bom lažje prišel nazaj v formo."
Po uvodnem sklopu poletnih priprav so slovenski tekači pred začetkom svetovnega pokala opravili še dobra dva tedna višinskih priprav v Livignu, del priprav pa v domači Planici. Tik pred uvodnimi tekmami v Ruki so se odpravili v švedski Gällivare, kjer so formo preizkusili na tekmah nižje kakovostne ravni Fis.
Lani je dvakrat prišel do polfinala v sprintih, nekajkrat pa za las ostal na robu izločilnih bojev. Sezono je ocenil kot toplo-hladno, predvsem pa si želi biti bolj konstanten: "Lanska sezona je bila v redu, a me jezi predvsem, da je bila toplo-hladna. Dva polfinala, osmi in deseti, toda želim si biti bolj konstanten, ker to potem prinaša tudi boljše rezultate."
"Res je, da sem lani imel zelo veliko težav z boleznimi. Nekako smo potem ugotovili, zakaj pride do tega. Upam, da bomo to letos uspeli rešiti, skušali smo to analizirati, da bi se temu izognili. Imamo nekaj načinov, ampak stvari so nepredvidljive in borba je predvsem, da ostanem čim dlje zdrav. Če bo tako, bom tudi bolj konstanten in prišel večkrat do polfinala in finala. Ko si enkrat v finalu, je medalja na dosegu roke," je dejal Logatčan, ki je prvič v svetovnem pokalu debitiral leta 2015.
Poleg zdravstvenih težav pa nekaj malega težav pri konstantnosti povzročajo tudi raznolika prizorišča: "Mislim, da je bolj problem v snegu, tudi z vidika opreme, saj imajo nekateri proizvajalci boljše smuči za mrzel sneg, drugi bolj za vodenega. Pomembno je, da tudi na tem področju ujameš dober dan, dober material in dobro 'mažo'. Proga je na koncu za vse enaka. Enim sicer ležijo krajši, drugim daljši sprinti, a so to na koncu finese. Če si enkrat dober in prideš v top 30, lahko potem v izločilnih bojih lepo napreduješ."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.