Šimenc po smoli brez polfinala, tam izpadla tudi Urevčeva

"Kvalifikacije so bile tek moje kariere, bile pa so zelo težke, a sem se zbral, da nisem podlegel pritisku. S trenerjem sva dobro načrtovala formo, servis smuči je bil dober, skratka, res izjemen začetek tega SP. Potem pa nesrečno nadaljevanje," je dodal Šimenc.

"Na petem velikem tekmovanju sem prvič prišel v izločilne boje in to pred domačimi gledalci. Potem pa ... Kar naenkrat sem videl nekoga pred svojimi nogami. Nisem mogel reagirati. Prišel sem ravno na konec vzpona, ko sem začel napad, pa sem padel. Ostaja grenak priokus, ker nisem mogel prikazati vsega do cilja," je povedal najboljši Slovenec na tekmi.

Ostali slovenski predstavniki so izpadli v kvalifikacijah. Vili Črv je tekmo končal na 37. mestu in je izločilne boje zgrešil za dve sekundi in 54 stotink. Med preostalo trojico Slovenk je bila Anja Mandeljc 45., Anita Klemenčič 46. in Klara Mali 58. Anže Gros je bil 52., Boštjan Korošec pa 63.

Eva Urevc je bila v peti, zadnji četrtfinalni skupini zadnja, za mlajšo člansko svetovno podprvakinjo Johanno Hagström iz Švedske je zaostala 6,35 sekunde. V kvalifikacijah je zabeležila 19. izid, v naslednjem krogu pa je bila daleč od napredovanja v polfinale.

"Po kvalifikacijah sem bila zadovoljna, posebej glede na moje nastope doslej v klasični tehniki. S četrtfinalom pa sem bila razočarana, saj sem bila na repu skupine in sploh nisem prišla do priložnosti za napredovanje. Mogoče sem izgubljala energijo, ker tečem na moč, sneg pa je bil danes zaradi vremena zelo mehak," je bila razočarana Urevčeva.

V soboto jo čaka skiatlon, nato pa dan pozneje ekipni sprint v prosti tehniki. "V tej sezoni v zelo dobrem ritmu tečem tudi na razdaljah za kar dobre uvrstitve, mogoče tudi zato nimam več tistega zadnjega pospeška v sprintu, prestavo višje moram še najti," je menila Urevčeva.

Vili Črv je bil blizu preboja v nadaljevanje. "Zelo spodoben nastop, a mi, kot v vsej sezoni, malo manjka za preboj med najboljših 30, zaostanek tudi ni bil velik za Šimencem. Čeprav nisem bil v izločilnih bojih, sem lahko zadovoljen. Na ekipni tekmi imava z Šimencem veliko možnosti za finale in upam, da se nama izide. Oba sva malo boljša v prosti tehniki," je ocenil Črv.

Na ekipni nastop računa tudi Mandeljc skupaj z Evo Urevc. "Mislim, da bo ekipa za sprint ostala nespremenjena. Na tekmi danes pa je bilo izjemno vzdušje, gledalci so me ponesli v zadnjem vzponu in nisem si upala popustiti zaradi njihove spodbude. Visoke temperature pa so povzročile, da se je proga udirala, in zlasti v vzponih mi je bilo zelo težko," je povedala Mandeljc.

Tudi Klemenčičeva je izpostavila, da je bila proga težka. "Sem zadovoljna s svojim tekom, čeprav sem obstala v kvalifikacijah. Povsod na progi sem izgubljala. Moči sem sicer dobro razporedila in med tekom nisem imela težav. Sedaj me čaka malo počitka in priprave na naslednje tekme," pa je povedala Klemenčičeva.

Edini nastop na SP je opravil Gros: "To je moja prvo SP, uresničene so otroške sanje. Mislil sem, da bom lahko stopnjeval nastop, me je pa na koncu pobralo na vrhu klanca in sem zelo trpel v ciljni ravnini, v rokah ni bilo več moči."

Boštjan Korošec iz Bohinja je prvič nastopil na veliki tekmi, v svetovnem pokalu ga še ni bilo. "Nisem zadovoljen, želel sem si manjšega zaostanka za najboljšimi. Mislil sem, da sem malo bolje pripravljen. Nisem mogel razviti vse hitrosti, čeprav so bile smuči odlično pripravljene," je sprint zaokrožil Korošec.