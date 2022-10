Šivic: Če bi mi pred sezono ponudili takšen izkupiček, bi ga sprejel

Ljubljanski hokejisti imajo na začetku sezone zelo natrpan urnik tekem. Ob Ligi prvakov, ki se za njih nadaljuje v sredo z dvobojem z odličnim švicarskim Zugom, nizajo tudi tekme v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu, kjer so slavili drugič zapored. Zmaga proti madžarskemu prvaku je toliko bolj vredna, ker je bila dosežena na poseben dan, ko so pod strop izobesili dres dolgoletnega kapetana Aleša Mušića, ob tem pa dokazali, da jim Fehervar ni več trn v peti. Zmaji so namreč vse štiri lanskoletne dvoboje izgubili, v tej sezoni pa so Madžare že dvakrat premagali.

