Šivic: To, da imamo po devetih tekmah le en poraz po rednem delu igre, je super

Ekipa Linza, v kateri igra tudi slovenski reprezentant Blaž Gregorc, je v Ljubljani gostovala konec septembra, a je bila takrat zaradi bolezni precej oslabljena in je gladko izgubila. Tokrat so tudi Avstrijci igrali v polni zasedbi in z nekaj sreče so prišli do zmage v podaljšku, potem ko je gol za zmago dosegel izkušeni Brian Lebler. Zmaji so še dobrih pet minut pred koncem rednega dela vodili s 3:2. "Linz nas z borbo in načinom igre ni presenetil. V prenovo ekipe so vložili veliko sredstev in so v spodnjem delu lestvice, ker se jim začetek ni posrečil. Imajo veliko zelo kvalitetnih posameznikov. Vedeli smo, da si bodo zelo želeli in da bodo pripravljeni. Tudi mi smo bili. Prvo tretjino smo bili zelo kvalitetni, v drugi tretjini smo začeli preveč igrati njihovo igro in s to tretjino ne moremo biti zadovoljni. V zadnji tretjini pa nam je lahko zelo žal, da smo zapravili vodstvo in naredili individualne napake, kar nas je stalo zmage. Dejstvo je, da ne moreš biti zadovoljen, če vodiš pet minut pred koncem tekme in izgubiš v podaljšku. Po drugi strani pa se moramo iz teh tekem veliko naučiti,” je po tekmi za uradno spletno stran kluba povedal Mitja Šivic. "Ni pa časa za negativizem. Danes smo bili pravi, a na žalost smo izgubili v podaljšku. V nedeljo nas čaka nova tekma in prinesti moramo energijo in željo, odpraviti individualne napake in iti absolutno na zmago."

Olimpija je zdaj na drugem mestu ICEHL, kar je izjemno. "To, da imamo po devetih tekmah praktično le en poraz po rednem delu igre, je super. Če bi nam to kdo ponudil pred sezono, bi sprejeli," še dodaja Šivic.

Nova tekma čaka naše fante že v nedeljo, ko v Halo Tivoli prihaja moštvo Orli Znojmo.