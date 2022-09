Šivic: Lani so nas jemali z rezervo, letos smo že kar resna ekipa

Ljubljanski klub je v prejšnji sezoni, ko je prvič nastopal v najmočnejši kategoriji regionalnega hokeja, prišel do četrtfinala in potem moral priznati premoč Beljačanom. Pred tem pa so bili zeleno-beli dolgo pravi hit sezone, saj so skoraj dva meseca vodili na lestvici. Prvi cilj so tako v ljubljanskem klubu izpolnili že z dobrim začetkom v krstni sezoni, seveda pa zdaj želijo nadaljevati v podobnem slogu. Vsi v klubu se sicer zavedajo, da elementa presenečenja ne bo več, saj bodo zdaj sami tisti, na katere se bodo tekmeci dobro pripravili. A trener zmajev Mitja Šivic je v napovedi sezone poudaril, da stvari ne bodo prehitevali in da bodo šli korak za korakom. V sezoni 2022/23 je sicer za edinega slovenskega udeleženca lige prišla še novost v obliki lige prvakov. Zaradi tega so priprave začeli prej, pred začetkom ICEHL pa so tudi že odigrali večino dvobojev rednega dela (po dva z Wolfsburgom in TPS Turkujem). Zmage v ligi prvakov še nimajo, a kot poudarjajo Šivic in njegovi igralci, je glavni cilj sezone vendarle liga ICEHL. " Mi se že od nekdaj držimo reka dan po dnevu. Gremo tekmo za tekmo, pa bomo videli, kaj vsaka tekma prinese in na čem moramo delati. Ob tem se moramo zazreti v ogledalo in stvari popravljati. Začenjamo z dvema tekmama na teden, videli bomo, kje smo. Dejstvo je, da so fantje fizično dobri ," je dejal Šivic.

"Imamo neko kakovost, tujci so prišli veliko bolje pripravljeni kot lani. To je to, kakšnega filozofiranja ni, fantje so sposobni narediti veliko. Lani so nas ostali mogoče jemali z rezervo, letos smo že kar resna ekipa. To je vse pozitivno, fantje so si to zaslužili, to pa ne pomeni, da bomo kar takoj tako uspešni, kot smo bili. Bi si pa želel, da se nič ne spremeni. Vzponi in padci bodo, si pa želim, da bi v ICEHL bili konstantni, da nas pot vodi še naprej kot samo v rednem delu," je na predstavitvi pred novo sezono dejal strateg zeleno-belih. V ligi je sicer precej sprememb. Po koncu prejšnje sezone sta iz tekmovanja zaradi finančnih razlogov izstopila Dornbirn in češki klub Orli Znojmo. Med kandidati za zapolnitev mest je bil tudi slovenski klub Sij Acroni Jesenice, a so se na Jesenicah odločili, da še eno sezono ostanejo v alpski ligi, saj v tako kratkem času niso mogli ugoditi vsem zahtevam vodstva lige ICEHL. Prosti mesti v ligi pa sta zapolnila dva novinca. To sta ekipa Pioneers Vorarlberg, projekt kluba Feldkirch, ki pa bo v tem tekmovanju nastopil z ekipo z drugim imenom, ter Asiago, lanski prvak v nižji ravni regionalnega tekmovanja, alpski ligi. Italijani so takrat v finalu premagali prav Jeseničane.

Vodstvo lige pa je poleti presenetila Bratislava, ki naj bi se sprva vrnila v tekmovanje - lani so Slovaki kmalu po začetku zaradi tragičnih dogodkov in dveh smrti v ekipi izstopili iz lige -, a nato še enkrat odpovedala sodelovanje, tako da je v sezoni 2022/23 ostalo neparno število klubov. Po prvotnem razporedu sezone bi morala biti prav Bratislava prvi tekmec Ljubljančanov. Tekmovalni sistem lige ostaja podoben tistemu v prejšnji sezoni. Vsak od 13 udeležencev bo v rednem delu odigral po dvakrat doma in v gosteh z vsakim od tekmecev, prve tekme bodo na sporedu 16. septembra, zadnje pa konec februarja naslednje leto. Skupno bo v rednem delu na sporedu 364 tekem, igralni dnevi bodo torek, petek in nedelja.