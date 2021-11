Šivic navkljub visokem porazu ganjen: Hvala navijačem, da prepoznajo naše delo

Tudi tokrat so se izkazali navijači in obiskovalci v Tivoliju, ki so celo tekmo bučno spodbujali hokejiste SŽ Olimpije. Na začetku tekme so razvili transparent dobrodošlice malemu Liamu, ki je ta teden razveselil Aneto in Miho Štebiha. V zadnji tretjini pa si je Mitja Šivic prislužil navdušeno skandiranje domačih navijačev in napis: Mitja Šivica, trener številka 1. "Salzburg nas ni presenetil, pričakovali smo, da bodo v Ljubljano prišli zelo motivirani po porazu v Ligi prvakov. Začeli so zelo agresivno, nismo imeli odgovora. Prehitro smo se znašli v zaostanku štirih golov. V nadaljevanju tekme smo vzpostavili ravnotežje, a je bilo prepozno. Salzburg je igral na nož, ni popuščal in dokazali so, da so res kakovostna ekipa. Hvala, vsem v Tivoliju in navijačem, ki so nas podpirali do zadnje minute, to je bilo res lepo in nam veliko pomeni," je po tekmi za uradno spletno stran kluba povedal Luka Kalan.