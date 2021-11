Šivic po odmevni zmagi na Solnograškem: S fanti smo se dogovorili, da bomo pravi

Ljubljanski hokejisti so na najboljši način prekinili manjši mrk, ko so dve zaporedni tekmi visoko izgubili. V Salzburgu so se spet predstavili v vlogi, kot se spodobi za vodilno zasedbo lige in se Salzburžanom oddolžili za visok poraz pred devetimi dnevi (2:7). Bili so blizu zmage že po rednem delu, nato so si jo priigrali po kazenskih strelih. Čeprav šele po izvajanju kazenskih strelov in dvema zapisanima točkama, je zmaga na Solnograškem vredna ogromno, še posebej na derbiju kroga.

Ljubljančani so tekmo začeli odlično in ponovno prvi načeli mrežo domačih, ko je Tadej Čimžar v drugi minuti ob podaji Žige Panceta od blizu premagal salzburškega vratarja. Drugi zadetek smo videli v 24. minuti, ko se je med strelce ponovno vpisal Tadej Čimžar. Tokrat sta se med podajalce vpisala Luka Kalan in Sebastien Piche. V zadnji tretjini so domačini hitro obrnili potek tekme in na koncu izsilili podaljšek. Tudi v podaljšku nismo videli odločitve, po izvajanju kazenskih strelov je edini zadetek dosegel Gregor Koblar, ki je s tem tudi končal napeto tekmo v sedmi seriji. Ljubljančani so tako pred zadnjo domačo tekmo v novembru prišli do dveh pomembnih točk in ostajajo na vrhu ligaške lestvice. "Salzburg igra kot ekipa, so zelo hitri, zelo močni in trdi. Zadovoljni smo z rezultatom, še posebej ker smo imeli na zadnjih dveh tekmah nekaj težav se pripraviti mentalno. Predvsem da smo ostri, takšni kot znamo in moramo biti. S fanti smo se dogovorili pred tekmo, da bomo pravi. In bili smo nagrajeni. Zmaga po 65-ih minutah nam pomeni ogromno," je po tekmi za uradno klubsko spletno stran povedal Mitja Šivic. "Veliko smo se pogovarjali po dveh prepričljivih porazih in fantje so stopili skupaj ter odigrali pravo tekmo. Nagrajeni smo bili za veliko borbo in disciplino. To je s psihološkega vidika velika zmaga," je še dodal Blejec na ljubljanski klopi. "V prvi in tudi drugi tretjini nismo bili pravi. Preveč smo dovolili nasprotniku in bili za to kaznovani. V zadnjem delu smo povsem dominirali, zasluženo izenačili in bili celo blizu zmagi po rednem delu. Kazenski streli so loterija, ki je bila tokrat na strani tekmecev," je po domačem porazu povedal strateg bikov Matt Mcilvane.