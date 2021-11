Šivic po točki na Češkem: Kot sem rekel fantom, bolj moramo sovražiti poraze kot ljubiti zmage

Že takrat so Čehi pokazali, da so odlično moštvo. Tudi tokrat je bilo napeto. Najprej so povedli zmaji z golom Luke Kalana v 6. minuti, a so domači kmalu izenačili. Pred koncem tretjine so tudi povedli. Druga tretjina je bila v znamenju zmajev, zadela sta še Žiga Pance in Aleksandar Magovac. V zadnji tretjini so hokejisti Znojma pritisnili in izenačili, ko so imeli na ledu igralca več. Spremljali smo podaljšek, v katerem so bili spretnejši domačini (4:3). "Vedeli smo, da so doma popolnoma drugačna ekipa. Bili smo pripravljeni na njihovo kakovost in hitrost, a v prvi tretjini kljub temu nismo bili dovolj dobri. V drugi tretjini smo bili veliko boljši, popravili igro in dali dva gola. V zadnjo tretjino smo šli z vodstvom. Šli smo malo gor in dol, imeli smo svoje priložnosti in glede na to bi si mogoče zaslužili več. Dejstvo pa je, da je Znojmo dober v igri z igralcem več, tu so naredili razliko. V podaljšku tekme že tretjič zapored nismo znali pripeljati do tega, da bi osvojili dve točki, in to bomo morali še izboljšati. Zadovoljni moramo biti z enim porazom po rednem delu igre po 15 krogih. A kot sem rekel fantom, bolj moramo sovražiti poraze kot ljubiti zmage. Na naslednji tekmi moramo biti že boljši ali morda bolje pripravljeni kot danes," je po tekmi za uradno spletno stran kluba povedal trener Mitja Šivic.



Naslednja tekma čaka zmaje v nedeljo, 7. novembra, ob 18.00, ko bo v Hali Tivoli gostoval drugovrščeni Fehervar.