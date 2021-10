Šivic po zmagi v Gradcu: Bili smo preprosto boljši

Pred Ljubljančani je bilo že drugo gostovanje v treh dneh, tokrat so se odpeljali v Gradec. Z avstrijskimi Štajerci so zmaji že odigrali en obračun v Ljubljani v drugem krogu. Zmaji so jih takrat premagali s 5:2. Tokrat so bili v Gradcu boljši s 6:3. Innsbruck pa ostaja edina ekipa v ligi, ki ji je doslej uspelo premagati naše fante. Ljubljančani so v Gradcu že po uvodni tretjini vodili s 3:0 in bili v strelih izjemno učinkoviti. Medtem ko so gostje poskušali kar 16-krat premagati vratarja Žana Usa in jim to ni uspelo, so bili zmaji uspešni v polovici svojih poskusov. Mrežo vratarja Niklasa Lundströma so zatresli trikrat v zgolj šestih poskusih. Najprej je bil uspešen Gregor Koblar, zatem Žan Jezovšek in še branilec Aleksandar Magovac. Domači so ob premoru zamenjali vratarja in v igro je stopil Felix Nussbacher, ki je v nadaljevanju igre prejel še tri gole. Najprej je svoj prvi gol v ligi dosegel Jaka Šturm, zatem s strelom od daleč še Miha Štebih in za novo šestico še Joona Erving. Trikrat so zadeli tudi domači, dvakrat, ko so imeli na ledu igralca več. A za kakršen koli preobrat niso imeli možnosti. "Mislim, da smo bili preprosto boljši, tudi v prvi tretjini, ko so nas nadstreljali. V drugi tretjini smo bili veliko boljši, zaslužili smo si vodstvo. V zadnji tretjini smo se malenkost ustavili, a s predstavo sem zadovoljen. Nekaj težav smo imeli le pri igri z igralcem manj," je po tekmi povedal Mitja Šivic.