Šivic: Slovenski sodniki si morajo pogledati madžarske, kako se sodi doma

Varovanci trenerja Mitje Šivica so tekmo na Madžarskem odlično odprli in malce slabše zaključili, tako da so utrpeli drugi zaporedni poraz. Še drugič v sezoni so bili Madžari boljši. "Domači so na led prišli ekstremno lačni in ekstremno agresivni. O tem smo kar nekaj govorili, a vprašanje je, ali smo bili pripravljeni na to, kar je potem prišlo ven. V prvih dveh tretjinah so bili močnejši, mi pa premalo odločni, krvoločni, premalo smo šli 'na meso'," o porazu proti Fehervarju pove strateg SŽ Olimpije, ki je varovance pohvalil za primerno reakcijo po zanesljivem vodstvu gostiteljev. "V tretji tretjini smo našli tisto prestavo več, imeli smo kar nekaj priložnosti, da bi šli s 3:2 na 3:3. Na žalost se to ni zgodilo, z igralcem več so bili boljši, tako so zadeli dvakrat, mi pa ne," je za uradno spletno stran ljubljanskega hokejskega kluba še dejal Šivic in ob koncu izpostavil še nekaj: "Res pa je, da je bil na Madžarskem močan tudi sodniški kriterij ... Slovenski sodniki si morajo pogledati madžarske sodnike, kako se sodi doma,” je ob koncu za uradno spletno stran SŽ Olimpije povedal Mitja Šivic, ki ima kar precej težav s sestavo kadra – že lep čas manjka precej igralcev. Na zadnjih obračunih sta manjkala tudi branilec Aleksander Magovac (trebušna gripa) in napadalec Luka Kalan (poškodba kolena, kot kaže, bo odsoten dalj časa), prvič je bil na klopi kot rezervni vratar Tomaž Trelc (posojen iz kranjskega Triglava). Že od prej manjkajo branilci Miha Logar, Tine Klofutar in Joona Erving, vratar Paavo Hölsa in napadalec Aleš Mušič.

Novo gostovanje čaka zmaje v petek, ko bodo palice znova prekrižali z ekipo KAC. Nazadnje so bili Ljubljančani v Celovcu boljši s 3:2.