Šivic: Tako hitrega hokeja v Tivoliju še ni bilo

Ljubljanski hokejisti so se z današnjo tekmo poslovili od svojih navijačev v ligi prvakov. Čaka jih le še ena tekma v gosteh z istim tekmecem naslednji teden, Zug pa je bil danes boljši in je na koncu v Tivoliju slavil s 3:1. Švicarji so že po žrebu skupin veljali za favorite skupine B, status pa so tudi upravičili že na prvih štirih tekmah. Po dvakrat so premagali tako Wolfsburg kot TPS Turku in si že pred tekmo v Ljubljani zagotovili napredovanje v izločilne boje. Po drugi strani pa so se lahko domači hokejisti, za katere je bil letošnji nastop prvi v tem tekmovanju (zanj so dobili posebno vabilo vodstva tekmovanja), sproščeno skušali pokazati v kar najboljši luči. "Težko bi v Ljubljano dobili boljšo ekipo, kot je Zug, ki se spogleduje z evropskim naslovom in ga želi osvojiti. So izjemno dobra ekipa, tudi sama švicarska liga je na zelo visokem nivoju. Če govorimo o nivoju švicarske lige – na pripravljalni tekmi sta se pomerila Bern in NHL moštvo Nashville Predators, slavili so slednji s 4:3. Zug pa je na švicarski lestvici uvrščen pred Bernom. Pomemben podatek, da se tudi ljudje zavedajo, proti kakšnim nasprotnikom igramo in za kako dobre ekipe gre. Vsi lepo vabljeni, obeta se nam hokejski spektakel," je povedal strateg zmajev Mitja Šivic, ki je opazil še nekaj: "Mislim, da tako hitrega hokeja v Tivoliju še ni bilo. Prav zato še večja pohvala našim fantom za zares dober odpor fantastični švicarski ekipi," je zaključil Šivic. Zug je sicer med največjimi klubi v Švici. Znan je po odlični hokejski akademiji, v svojem okrilju združuje okoli 250 mladih hokejistov, proračun za njihovo akademijo pa je več milijonski.

Izid, liga prvakov, 5. krog:

SŽ Olimpija – Zug 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)

Čimžar 50.; Simion 8., O'Neill 20., 33.