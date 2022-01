Šivic: To so velike tri točke

Zmaji so v regionalni ligi dosegli pomembno zmago, s katero so ostali v zgornjem delu lestvice, trenutno so četrti, in morda tudi nakazali dvig forme po dolgi krizi in številnih težavah, s katerimi se spopadajo v zadnjem mesecu in pol.

Pred dnevi na Jesenicah v polfinalu državnega prvenstva, nato pa še v Brunicu pri HC Pustertal. Vratar Paavo Hölsä je tako že drugič ta teden zaklenil vrata. To je bil že tretji obračun zmajev z znanim tekmecem v rednem delu ICEHL, dvakrat so bili boljši Ljubljančani, enkrat Južni Tirolci, ki bodo februarja še enkrat gostovali v Ljubljani. Ljubljančani so zadnji zmagi v nizu do zdaj dosegli konec novembra lani, potem pa doživeli deset porazov in le še štirikrat zmagali. A po uspehu prejšnji teden proti Dunaju, ko so doma zmagali po kazenskih strelih, so tokrat dobro opravili nalogo pri starem znancu iz Južne Tirolske, povezali dve zmagi in osvojili pomembne tri točke v boju za neposredni preboj v končnico.

Zmaji so pokazali odlično igro, bili stoodstotni v igri z igralcem manj, proti vratom Joshue Sholla so sprožili 29 strelov. Na drugi strani pa je Finec Hölsä ubranil vseh 22 strelov hokejistov Pustertala in že drugič v tem tednu ohranil mrežo zmajev nedotaknjeno, ki so s tem dosegli pomembno zmago v boju za končnico. "To so velike tri točke za nas. Odigrali smo dobro tekmo. V prvi tretjini smo bili močni, nismo jim puščali veliko priložnosti, nadzorovali smo ritem, v obrambi smo bili odgovorni. Podobno je bilo v drugi tretjini, a imeli so nekaj priložnosti ob igri z igralcem več kar šest minut. Tudi to smo preživeli. Zadnja tretjina je bila spet zelo dobra. Nismo popuščali, držali smo se načrta igre, odigrali odlično v obrambi in na koncu velika zmaga za nas," je bil po tekmi v izjavi za uradno spletno stran kluba zadovoljen strateg Olimpije Mitja Šivic.

Naslednja tekma čaka zmaje v nedeljo, ko drugič v desetih dneh v Halo Tivoli prihajajo hokejisti Vienna Capitals.