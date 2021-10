Šivic: Tudi takšne tekme je treba zmagati

Na gostovanje ni odpotoval Žan Us, ki je potreboval počitek, mesto prvega vratarja je zasedel Finec Paavo Hölsä, drugi vratar je bil Luka Kolin. Povedli so domači v 5. minuti, a Luka Kalan je poskrbel za izenačenje že minuto kasneje. Druga tretjina je potekala po taktirki gostov. Najprej je zadel Tadej Čimžar, tik pred koncem tretjine pa je za dva gola prednosti zadel še Finec Joona Erving, ko so imeli zmaji igralca več na ledu. Zadnja tretjina ni šla po načrtih zmajev. Najprej so v prvi minuti zadnjega dela zmanjšali zaostanek, nato pa v 45. minuti še izenačili. In ko je že vse dišalo po podaljšku, je 40 sekund pred koncem tekme zadel Jaka Sodja. Avstrijci so poskusili z igro brez vratarja, pritisnili na vrata Ljubljančanov, a izenačenja jim ni več uspelo doseči. "Prvih 40 minut smo bili enakovredni nasprotniki, domačini so bili zelo dobri predvsem v igri ena na ena in težko smo si ustvarili priložnosti. Po dveh precej izenačenih tretjinah so bili nasprotniki v zadnji tretjini boljši. Mi smo šli na pete, ne na prste. Malo sta nas šokirala dva njihova hitra zadetka. Roko na srce, verjetno so si zaslužili več, kot so dobili na koncu. A tudi takšne tekme pridejo in tudi takšne je treba zmagati, z veseljem smo vzeli tri točke," je po tekmi za uradno klubsko spletno stran povedal trener Mitja Šivic.