Šivic: Z rezultatom sem zadovoljen, v igri pa lahko popravimo še veliko stvari

Na Prešernov dan bo jasno, kateri izmed večnih tekmecev se bo v finalu pomeril bodisi s HK Slavija ali HK Triglav Kranj, ki tvorita drugi polfinalni par. Tokratni derbi je bil četrti v tej sezoni in kar na zadnjih treh je bil rezultat 3:0, od tega dvakrat za zmaje. Tradicija rezultatov 3:0 se tudi tokrat ni izneverila. Ljubljančani so železarje v dvorani Podmežakla ugnali s 3:0 in si pripravili močno izhodišče pred povratno tekmo v Tivoliju. "V prvi smo bili precej boljši nasprotnik, oni so do priložnosti prišli le ob ‘power-playu’. V drugi smo se ustavili, prišli smo v slačilnico in mislili, da bo šlo preprosto naprej. Čeprav smo jih nadstreljali, v tem delu nismo bili dobri. To je dejstvo. V tretji tretjini smo dvakrat odlično ubranili 'penalty-kill', ujeli ritem, bili nato spet dobri, po drugem golu za kakšno minuto ali dve spet padli, na koncu pa zabili še tretjega. Z rezultatom sem zadovoljen, v igri pa lahko popravimo še veliko stvari. Predvsem konstantnost 60 minut," je po tekmi za uradno spletno stran kluba povedal Mitja Šivic. "Do finala je še daleč. Do tam imamo še nekaj tekem, moramo se prešteti. Še zdaleč ni končano. Še enkrat se je pokazalo, da vloga favorita ni lahka."