Mitja Šivic: Lahko naredimo veliko, a čaka nas ogromno dela

"Želim si, da smo tekmovalni, ambiciozni, da imamo našo kulturo, ki jo izpostavljam in računam, da jo bodo igralci prinesli vsak dan na trening in tekmo. Čas bo pokazal, mislim pa, da lahko naredimo veliko, a čaka nas veliko dela. Igralci bodo morali prinesti ekstra več, kot v zadnjih dveh sezonah, predvsem v fazi branjenja, saj Olimpija v zadnjih dveh sezonah praktično ni igrala v tej fazi. Želim, da če bo prišlo do neuspeha, da znamo ostati skromni in delamo naprej, rabimo pa čas," pred začetkom mednarodne sezone pravi strateg SŽ Olimpije.

V kakovostni konkurenci bodo imeli zmaji težko nalogo, če bodo želeli v končnico. Moštvo čaka 52 tekem rednega dela, ki bo trajal do februarja, nato se začenja odločilni del sezone, ko se bo osem moštev borilo za naslov prvaka. Trener Mitja Šivic je lani pustil močan pečat na Jesenicah, ko je železarje popeljal do naslova državnega prvaka v že tradicionalnem finalu proti SŽ Olimpiji. V tej sezoni se je iz Podmežakle, tako kot še nekaj hokejistov, preselil v Tivoli in je pripravljen na izzive v zahtevni regionalni konkurenci.

V tej sezoni se vračajo v konkurenco najboljših klubov v regiji. V letošnji sezoni nosi tekmovanje klubov iz Avstrije, Italije, Madžarske, Slovaške, Češke in Slovenije, novo ime: ICEHL (ICE Hockey league). V tej sezoni je v ligi 14 klubov: avstrijski Dornbirn, beljaški VSV, Red Bull Salzburg, celovški KAC, Innsbruck, Graz99ers, dunajski Vienna Capitals in Black Wings 1992 Linz, iz Italije prihajata Bolzano in Pustertal, madžarski član je Fehervar, češki Znojmo, slovaški Bratislava Capitals in slovenski SŽ Olimpija.

Ljubljanski in seveda tudi jeseniški klub, ki sta v preteklosti igrala v ligi EBEL, se nikoli nista mogla finančno meriti z bogatimi, predvsem avstrijskimi klubi. A sta jim navkljub vsemu pogosto dobro mešala štrene. Hokejisti Olimpije so nazadnje v ligi EBEL igrali leta 2017, ko rezultatsko niso bili prav konkurenčni, tudi zaradi finančnih težav in prav to je bil eden glavnih razlogov, da so se nato preselili v Alpsko ligo.

Ljubljanska SŽ Olimpija je dvakratni prvak Alpske lige, prvič je leta 2019 v finalu premagala moštvo Val Pusterie, drugič pa v minuli sezoni, ko so premagali Asiago (v sezoni 2019/2020 končnice zaradi epidemije koronavirusa ni bilo). "Imamo principe, ki se jih držimo in jih skozi trening ponavljamo, da bodo postali avtomatizem. Za to rabimo čas, pa tekme in treninge, te avtomatizme moramo osvojiti. Absolutno nam manjka kar se tiče obrambe malo več duelov, dokončati je treba dvoboje na ogradi, malo več odločnosti, predvsem to so trenutno minusi naše igre," pred uvodnim krogom lige pravi trener ljubljanskega moštva.

Šivic, ki se je po koncu aktivne hokejske kariere, ki jo je zaključil v Franciji, tam nato tudi trenersko "kalil" bo pri zmajih stavil na jedro slovenskih igralcev. Večina je izkušenih, če omenimo le nekatere tudi sedanje in nekdanje reprezentante: Žan Us, Aleš Mušič, Aleksander Magovac, Žiga Pance, Logar , Blaž Tomaževič, Gregor Koblar, ... "Fantom v garderobi zaupam, mislim, da lahko vsi dvignejo svoj nivo igre, v to sem prepričan. Vedo pa, kaj pričakujem od njih. Čaka nas veliko dela, absolutno mora ekipa zrasti, poiskati je treba pravo kemijo znotraj garderobe, da se razdelijo vloge, to je moje delo," se izziva zelo dobro zaveda Gorenjec na ljubljanski klopi.

V moštvu je že od lani finski vratar Paavo Holsa, ki bo kot ljubljanska številka 1 tudi začel novo sezono. Na priložnost čakata vratarja Žan Us, nekdanji vratar Jesenic in pred tem Olimpije, ter mladi Luka Kolin. Novinca sta v obrambi 27-letni Finec Joona Erving in izkušeni 33-letni Kanadčan Sebastien Piche, ki je že igral v ligi EBEL, napad pa sta okrepila 25-letni Francoz Leclerc Guillaume in 27-letni Kanadčan Wade Murphy.

"Olimpija je v situaciji, ko lahko pripelje tujce, ki so cenejši od Slovencev, pri tem pa upaš, da bodo naredili preskok, to je dejstvo. Če bi imeli večje finančne možnosti, bi pripeljali tujca, ki je že dokazan do konca. Poimensko je Piche tisti, ki prinaša izkušnje in mir. Joona je fantastičen drsalno, točno to, kar iščemo. Leclerc me ne skrbi, močan je na ploščku in drsalno, z njim sem zadovoljen. Kar se tiče Wada, ima mogoče trenutno malo težav, saj je bil pripeljan zaradi dobrega strela, pa ne zabije, pa gre to malo v glavo. Ampak celotno gledano, če so zavzeti in delovni, to ni problem. To so fantje, ki na tem nivoju še niso bili. Mislim, da so sposobni in z njimi sem zadovoljen. So pa minili časi, ko si lahko v klub pripeljal tujca za veliko vsoto denarja," je Šivic strnil misli o tujih okrepitvah.