Šivic o prvem delu sezone: Zasluženo smo na vrhu. Imamo identiteto in imamo igro

Na začetku tekme so se v dvorani z minuto molka poklonili spominu na nedavno preminula člana slovaške ekipe, igralca Borisa Sadeckega in direktorja Dušana Paška . Igralci vseh ekip v ligi pa so imeli ta konec tedna na čeladah nalepke s Sadeckiyvo številko 10 in logotipom Bratislava Capitals. Ljubljansko ekipo je iz tribun podpirala uglašena množica navijačev, ki so se v velikem številu zbrali pod Rožnikom in domačine spodbujali z glasnim navijanjem. Ljubljanska vrata je na zadnji tekmi pred reprezentančnim premorom branil Paavo Hölsä, ki je – kot se za derbi vodilnih ekip spodobi – moral nekajkrat dobro posredovati. Prva tretjina ni prinesla zadetkov, smo pa videli precej akcije in hitrega in trdega hokeja. Zmaji so imeli pele priložnosti, a jih niso izkoristili. V drugi tretjini je po napaki obrambe Balint Magosi v samostojnem protinapadu premagal vratarja Hölseja. V nadaljevanju tretjine pa so zmaji prejeli še en gol. " Zaslužili smo si precej več. Razen uvodnih 20 minut smo bili skorajda ves čas v njihovi tretjini, a plošček ni želel v gol. Pridejo takšne tekme, ko nisi nagrajen za dobro igro. A fantom nimam kaj očitati, odigrali so odlično tekmo, manjkala je le boljša realizacija ," je po zanimivem derbiju v Tivoliju dejal strateg zmajev Mitja Šivic.

V zaključnem delu igre so zmaji pritisnili, v 45. minuti pa jih je nekoliko ustavila poškodba Joone Ervinga, ki je po trku z glavo ob ogrado obležal na ledu. Finskega branilca so na nosilih odnesli z ledu in odpeljali v UKC, ob čemer mu je celotni Tivoli namenil bučen aplavz. Fehervar pa je nadaljeval s trdo in na trenutke grobo igro. Ob zaključku tekme so zmaji poskusili s šestimi igralci, iz gola pa umaknili vratarja. To se jim je obrestovalo pol minute pred koncem tekme, ko je zadel Blaž Tomaževič. Do konca tekme so zmaji zadeli še enkrat, a je bil gol zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Zmaji so doživeli svoj drugi poraz po rednem delu igre, a zadržali vodilno mesto v ligi ICE, Fehervar pa se jim je približal na točko. "Ne bomo objokovali nad izgubljeno priložnostjo za nove točke. Pred sabo imamo reprezentančni premor in nato s polno paro naprej. Glede na to, da je poklicanih kar 14 naših fantov, bomo bolj malo ekipno trenirali, a kljub temu bomo skušali dobro izkoristiti dan. Najprej pa zaukazan nekajdnevni počitek in potem v nove zmage," sporoča trener vodilne ekipe razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva, ki je z Olimpijo pravi hit prvenstva. "Zaslužimo si to pozicijo. Fantje trdno garajo, smo pa tudi kakovostni na ledu in stvari delamo tako, kot smo se dogovorili. Imamo identiteto, imamo kulturo in imamo kakovost. Dobro igramo. Vse skupa je dobra spodbuda za naprej," zaključuje Šivic.