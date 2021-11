Šivic: Salzburg prihaja kompleten, po porazu v Ligi prvakov bo motiviran

Zmaji so pravi hit razširjenega avstrijskega hokejskega prvenstva. Vsi so jim napovedovali vlogo najslabše ekipe lige. Po tretjini sezone so senzacionalno zanesljivo prvi na lestvici ...

Doma so Ljubljančani slavili s 6:4, v gosteh pa pred 14 dnevi izgubili po podaljšku s 3:4. Tokrat se je novo gostovanje v Znojmu končalo s preobratom in zmago s 5:3. "Zelo smo zadovoljni, saj smo dosegli veliko zmago karakterja, dela, pozitive ... Če v nekaj verjameš, je vse možno. Gremo naprej," je po novi zmagi v razširjenem avstrijskem hokejskem prvenstvu za klubsko spletno stran dejal strateg zmajev Mitja Šivic in se ozrl proti prihajajoči tekmi s Salzburgom. "Mislim, da se nam obeta zelo dobra tekma z zelo veliko tempa. Srečali se bosta dve ekipi, ki poskušata igrati pravilno. Salzburg prihaja s polno zasedbo, izgubili so v CHL in bodo imeli zagotovo nekaj dodatnega zagona. Pričakujem, da bomo z njimi drsali in da bomo dobri v dvobojih. Želim si, da bi jutri delala razliko naša igra z igralcem več," je pred tekmo za uradno spletno stran ljubljanskega kluba povedal Mitja Šivic.



Velja poudariti, da se iz tekme v tekmo močno izboljšuje obisk v Tivoliju. Na zadnji tekmi proti Madžarom, ko so zmaji sploh prvič v sezoni po 60 minutah izgubili doma, je bilo v hramu slovenskega športa več kot 2500 gledalcev. Proti ekipi s Solnograškega jih bo, glede na ukaze in ukrepe, smelo biti točno 2000. Vsak drugi sedež v dvorani mora biti namreč prost.