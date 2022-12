Zmaji po drugi zaporedni zmagi: Ne smemo pasti v pretirano lagodje

Ljubljanski hokejisti so, potem ko so se za dlje časa znašli v igralski in rezultatski krizi, v zadnjih tekmah nakazali dvig krivulje. V prejšnjem krogu so premagali Beljačane, tokrat pa so le izkoristili priložnost, da bi dosegli dve zmagi zaporedoma, kar jim ni uspelo že od druge polovice oktobra.

"Počaščen sem, da sem bil nominiran in potem še izbran za Young Star meseca septembra in oktobra. Zame je to velika spodbuda za naprej, dokaz, da dobro izkoriščam priložnosti, ki sem sem jih dobil, in da se vse da, če trdo delaš in verjameš v uspeh. Hokej je ekipni šport in to je priznanje tudi za celotno ekipo," je takrat povedal 18-letni Beričič, ki je bil strelec prvega gola za zmaje na tekmi s Pustertalom. "Za razliko od nekaterih tekem v preteklosti, tokrat nismo imeli hujših oscilacij v igri. Celo tekmo smo odigrali v konstantnem ritmu in to naj bo smerokaz za naprej," je še povedal mladi slovenski hokejist, ki odlično izkorišča ponujeno priložnost, ki mu jo namenja trener Mitja Šivic. "Sedaj ne smemo pasti v "comfort zone", kar se nam je v preteklosti že dogajalo. Fokus mora biti ves čas prisoten, saj v tej ligi prav vsak lahko premaga vsakega," je v pogovoru za 24ur.com še dejal Miha Beričič, odkritje sezone iz tabora hokejskih zmajev.