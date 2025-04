Skakalci v lov na natanko 1000 metrov

Domen Prevc bo tekmoval v ekipi Adama Malysza, v kateri je tudi Japonec Rjoju Kobajaši, Anže Lanišek z domačim asom Davidom Kubackim v ekipi Martina Schmitta, Timi Zajc v ekipi Andresa Goldbergerja, kapetana pa sta še Thomas Morgenstern, ki ima v moštvu skupnega zmagovalca sezone Daniela Tschofeniga, ter Gregor Schlierenzauer.

"To je v našem športu novost. Menim, da gre za zanimiv format, lovili bomo 1000 metrov, in zanima me, kako se nam bo uspelo dogovarjati," je že pred finalom sezone v Planici o zabavi po koncu zime dejal zmagovalec zadnje tekme finala Lanišek, ki je prepričan, da je vsak tovrsten dogodek le dober za skakalni šport.

Prva serija se bo začela ob 16. uri, druga je na sporedu ob 17.