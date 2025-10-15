Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Skakalci brez Domna Prevca v Hinzenbach

Ljubljana, 15. 10. 2025 18.11 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Konec tedna se bo na srednji napravi v avstrijskem Hinzenbachu nadaljevala sezona poletne velike nagrade v smučarskih skokih. Selektor Robert Hrgota bo v Zgornjo Avstrijo odpeljal četverico, vendar brez Domna Prevca. Ta bo nastopal v Klingenthalu.

Smučarski skakalci in skakalke
Smučarski skakalci in skakalke FOTO: Damjan Žibert

Skakalci se bodo za točke poletne VN pomerili na dveh tekmah na ledeni smučini. Slovenske barve bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in prvič Enej Faletič, zmagovalec poletne sezone alpskega pokala in slovenski mladinski prvak izpred dobrih dveh tednov.

Po tekmah v Hinzenbachu se bo poletna VN končala prihodnji konec tedna v Klingenthalu, kjer bodo sezono sklenile tudi skakalke; tudi takrat bodo tekme potekale na ledeni smučini.

Že ta konec tedna pa bo v Nemčiji na sporedu celinski pokal za skakalce. Kot je bilo predvideno, se bo tekmovanj v Klingenthalu na ledeni smučini udeležil tudi Domen Prevc.

"Z zanimanjem se odpravljamo na tekme konec tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to prvi v sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži celinskega pokala," je za krovno zvezo povedal glavni trener skakalcev, Robert Hrgota.

skakalci domen prevc
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306