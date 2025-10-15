Skakalci brez Domna Prevca v Hinzenbach

Skakalci se bodo za točke poletne VN pomerili na dveh tekmah na ledeni smučini. Slovenske barve bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in prvič Enej Faletič, zmagovalec poletne sezone alpskega pokala in slovenski mladinski prvak izpred dobrih dveh tednov.

Po tekmah v Hinzenbachu se bo poletna VN končala prihodnji konec tedna v Klingenthalu, kjer bodo sezono sklenile tudi skakalke; tudi takrat bodo tekme potekale na ledeni smučini.

Že ta konec tedna pa bo v Nemčiji na sporedu celinski pokal za skakalce. Kot je bilo predvideno, se bo tekmovanj v Klingenthalu na ledeni smučini udeležil tudi Domen Prevc.

"Z zanimanjem se odpravljamo na tekme konec tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to prvi v sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži celinskega pokala," je za krovno zvezo povedal glavni trener skakalcev, Robert Hrgota.