Skakalci in skakalke srebrni v Lake Placidu

Tekmo skakalcev so dobili Avstrijci v postavi Simon Steinberger, Lukas Haagen, Nikolaus Humml in Stephan Embacher, ki so zbrali 932,5 točk in bili najboljši že po prvi seriji.

Najboljši rezultat finalne serije so imeli slovenski mladi skakalci, ki so na koncu zbrali 910,1 točke. Bron je ostal doma, za reprezentanco ZDA so skakali Jason Colby, Henry Loher, Bryce Kloc in Tate Frantz.