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Zimski športi

Poletna skakalna sezona pred vrati: kdo od Slovencev potuje v Wislo?

Ljubljana, 29. 07. 2026 08.43 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Domen Prevc in Nika Prevc

Čeprav je poletje na vrhuncu, smučarski skakalci konec tedna začenjajo novo sezono. Poljska Wisla bo na skakalnici Adama Malysza konec tedna gostila prve tekme poletne velike nagrade 2026, na kateri pa bosta manjkala junaka minule zime Domen in Nika Prevc, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

V Wisli bosta v soboto in nedeljo na sporedu posamični preizkušnji. Na prve tekme bodo odpotovali Lovro Kos, Rok Oblak, Žiga Jančar, Rok Masle, Žiga Jelar, Nika Vodan, Katra Komar, Maja Kovačič, Ema Klinec, Taja Bodlaj in Ajda Košnjek.

Glavni trener moške skakalne reprezentance Robert Hrgota.
Glavni trener moške skakalne reprezentance Robert Hrgota.
FOTO: Damjan Žibert

"Prve tekme bodo pomembne tudi v luči spoznavanja pravil, ki prihajajo v veljavo. Z najboljšimi, Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem bomo tekme na Poljskem in kasneje v Franciji še izpustili, potem pa se bomo odločili, kako naprej," je povedal glavni trener moške vrste Robert Hrgota.

Glavni trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš.
Glavni trener ženske skakalne reprezentance Jurij Tepeš.
FOTO: Luka Kotnik

Jurij Tepeš pa je o dekletih dodal: "Pozimi na tekmah svetovnega pokala želimo nastopiti s čim več tekmovalkami. Na FIS so sprejeli novo pravilo, zdaj bomo tudi mi lovili kvote. Poleti bodo zato imele prednost tiste tekmovalke, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Smo pa šele pred dvema tednoma izvedeli, da lahko na tekmah v Wisli in Courchevelu nastopimo z dodatno tekmovalko. Kljub temu smo se po premisleku odločili, da taktike ne spreminjamo in ponudimo priložnost drugim tekmovalkam. Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala."

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zmerni pesimist
29. 07. 2026 09.45
Pravilno kdo bi se pa mučil v tej vročini
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