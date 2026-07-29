Poletna skakalna sezona pred vrati: kdo od Slovencev potuje v Wislo?

"Prve tekme bodo pomembne tudi v luči spoznavanja pravil, ki prihajajo v veljavo. Z najboljšimi, Domnom Prevcem, Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem bomo tekme na Poljskem in kasneje v Franciji še izpustili, potem pa se bomo odločili, kako naprej," je povedal glavni trener moške vrste Robert Hrgota .

Jurij Tepeš pa je o dekletih dodal: "Pozimi na tekmah svetovnega pokala želimo nastopiti s čim več tekmovalkami. Na FIS so sprejeli novo pravilo, zdaj bomo tudi mi lovili kvote. Poleti bodo zato imele prednost tiste tekmovalke, ki lahko napredujejo po svetovni lestvici. Smo pa šele pred dvema tednoma izvedeli, da lahko na tekmah v Wisli in Courchevelu nastopimo z dodatno tekmovalko. Kljub temu smo se po premisleku odločili, da taktike ne spreminjamo in ponudimo priložnost drugim tekmovalkam. Nika Prevc do septembra ne bo tekmovala."