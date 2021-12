Skakalci namesto v Saporo v Titisee-Neustadt

V Saporu so bile med 21. in 23. januarjem v moškem svetovnem pokalu predvidene tri posamične tekme na veliki skakalnici, a so organizatorji zaradi pandemije covida-19 in strogih pogojev za vstop v državo odpovedali vse tekme.

Podobna usoda je doletela tudi ženske tekme svetovnega pokala v Saporu (8. in 9. januar) in Zau (14. in 15. januar), le da Fis za ti postaji še ni našla nadomestnih prizorišč.