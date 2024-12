Skakalke in skakalci pred novoletno turnejo še na pomembno tekmo v Engelberg

OGLAS

V slovenskih skakalnih taborih je podobna slika, izstopata po dva skakalca in skakalki. V nemškem Titisee-Neustadtu je bil v nedeljo četrti Anže Lanišek. Za štiri desetinke je zgrešil zmagovalni oder in je v skupnem vrstnem redu v svetovnem pokalu kot prvi Slovenec na 12. mestu. Dve mesti za njim je Timi Zajc. Oba bosta nastopila tudi konec tedna v Engelbergu, kjer bodo tekmovali še Domen Prevc, Lovro Kos, in namesto Žaka Mogela prvič v sezoni v pokalu Žiga Jelar. "Na treningih ni tako velike razlike med našimi skakalci, kot je na tekmah. Lillehammer, kjer je specifična skakalnica, je zelo slabo vplival na ekipo, v nenavadnih, da tako rečem, vremenskih razmerah so bili izidi zelo slabi. Upam, da bo že v Engelbergu ekipa pokazala drugačen obraz," si je zaželel Robert Hrgota, glavni slovenski trener skakalcev pred tekmama v Švici. Skakalce začetek novoletne turneje skakalcev čaka v Obersdorfu (28. in 29. decembra), sledile bodo po tradiciji tekme v Garmisch-Partenkirchen (31. december in 1. januar), Innsbrucku (3. in 4. januar) in Bischofshofnu (5. in 6. januar).

Robert Hrgota

Nika Prevc je zmagala na uvodni tekmi sezone in je druga v seštevku sezone, peta pa je Ema Klinec, ki je v nedeljo v kitajskem Zhangjiakouu osvojila drugo mesto. Tretja Slovenka v seštevku je Nika Vodan, a šele na skupnem 24. mestu, in bo izpustila tekmi v Engelbergu. Te se veseli Nika Prevc, saj bodo spet skakale na večji napravi. "Želim si, da bi bila celotna ekipa na višji ravni, na treningih že kažejo boljše skoke in to si želim, da bi naredili tudi na tekmi že do novega leta. V Engelbergu si želim nadaljevanja kitajske turneje, ki je bila za nas kar dobra, čeprav sta le dve tekmovalki tisti, ki sta v samem svetovnem vrhu. Vodan skače na treningih dobro, na tekmah pa gre preveč na silo," je na novinarski konferenci pogled na svoj ekipo strnil glavni trener Jurij Tepeš. Ekipi, ki je nastopila na Kitajskem, se bosta pridružili Katra Komar in Ajda Košnjek, Tina Erzar pa bo odšla na tekme alpskega pokala. "Že v Lillehammerju sem začela vrhunsko, na Kitajskem pa je bilo treba le oddelati svoje in imeti pri tem še nekaj sreče v vetrom. Na naslednje prizorišče v Engelbergu imam zaradi drugega in tretjega mesta s prejšnjih zim zelo lepe spomine. Lani je bila že nato tudi turneja dveh noči, Nika Prevc je zmagala in zato se na to mini turnejo odpravljamo z lepo popotnico. Sem pa vesela, da vsaj imamo to mini turnejo, bolje kot nič," pa je povedala Klinec.

Ema Klinec

Turneja dveh večerov skakalk bo v Garmisch-Partenkirchnu (30. in 31. december) ter Oberstdorfu (1. januar). Novoletna turneja v smučarskem teku (Tour de ski) pa v italijanskih krajih Dobbiaco (28. december do 1. januar) in Val di Fiemme (3. do 5. januar). Glavni trener slovenske reprezentance Ola Vigen Hattestad je dejal, da je zelo zadovoljen s trenutnim stanjem in dosežki ekipe. Evi Urevc, ki želi na novoletni turneji končati z zadnjim brutalnim vzponom na Alpe Alpe Cermis, se je pri nabiranju točk pokala pridružila Anja Mandeljc. Ekipa sicer stavi na sprint tudi pri tekačih, kjer se je Mihi Šimencu pridružil Nejc Štern. Prvi je blizu stotih točk na 56. mestu v pokalu, drugi je nedaleč za njim na 64. S smelimi cilji se na naslednje tekme ozirajo v slovenski nordijski kombinaciji, četudi je ta nordijska panoga brez tekmovanj okrog novega leta. Po tekmah med 19. in 21. decembrom v Ramsauu v Avstriji bodo naslednje tekme šele od 17. do 19. januarja nato v nemškem Schonachu. V slovenskem taboru je navdušila Ema Volavšek, ki je 7. decembra v Lillehammerju osvojila četrto mesto. "Tekaško sem zelo dobro pripravljena, nekaj rezerve imam še v skokih, ker pa se to lahko tudi hitro popravi. Ker mi je tako malo zmanjšalo do stopničk, sem bila sprva jezna in razočarana, ampak potem sem se kmalu zavedla, da sem dosegla vrhunski izid ter da je pred mano še veliko tekem, prve že ta vikend," je povedala Volavšek.