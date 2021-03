Skakalci v Planici še drugič brez gledalcev, letalnica nared tudi za rekord

Novi vodja tekmovanja v Planici je Aljoša Dolhar , ki je na tem mestu nasledil Gabrijela Grosa . Kot pravi, je na letalnici že pripravljena naletna smučina, strojna dela so končali do petka, konec tedna bo čas za zadnje malenkosti za torkov preizkus. Pred tem bo treba izbrati tudi od 20 do 25 predskakalcev.

Organizacijski odbor Planica ter zdravstvena služba prvenstva sta v sodelovanju z Mednarodno smučarsko zvezo (Fis) pripravila učinkovit karantenski "mehurček". Obenem so se v Planici, kjer so tekme potekale brez gledalcev, organizatorji uspešno spopadli še s številnimi drugimi izzivi, med njimi prvo izvedbo tekme z umetno razsvetljavo.

Prvenstvo v poletih se je za Slovenijo sicer rezultatsko končalo v slogu dotedanjih nastopov v svetovnem pokalu, na drugi strani pa so organizatorji dogodka z vseh strani prejemali čestitke. Organizacijski odbor Planica ter zdravstvena služba prvenstva sta v sodelovanju s Fisom pripravila učinkovit karantenski mehurček, ki so ga zaradi okužbe z novim koronavirusom predčasno zapustili le Švicarji. Planiški dogodek, ki je bil tako in drugače edinstven tudi zaradi trenutne svetovne "koronske" krize, je bil znova v ponos vsem vpletenim v organizacijo. Večina skakalnih navdušencev pa si bo 26. SP v poletih, sedmo v dolini pod Poncami, bržčas žal zapomnila predvsem po aferi Zajc.

Kot gasilec požara je začasno vskočil njegov pomočnik Hrgota, ki je hitro pridobil zaupanje skakalcev in so ga nato po SP tudi potrdili za novega glavnega trenerja. Komaj 32-letni nekdanji skakalec je na vrat na nos stopil v Bertoncljeve čevlje in slovensko reprezentanco uspešno vodil v nadaljevanju sezone. Tudi na minulem SP v Oberstdorfu, kjer je Lanišek skočil na zmagovalni oder. A njegovi varovanci še niso rekli zadnje besede, opozarja selektor.

Decembrska Planica ni izpolnila rezultatskih, zato pa organizacijska pričakovanja Smučarski skakalci so to sezono enkrat že leteli v Planici. Decembrsko svetovno prvenstvo v poletih pa se z izjemo odlične organizacije ni končalo po željah Slovencev. Ne toliko zaradi dosežkov, ki so bili podobni kot v svetovnem pokalu, temveč zaradi obrobnih dogodkov, ki so v panogo v nepravem trenutku vnesli trenje med stroko in tekmovalce. Trenja je v javnost prenesel Zajc s kritičnim zapisom glede strokovnega vodstva na Instagramu, ki je odmeval tako doma kot v tujini, skakalec je bil sredi prvenstva izključen iz reprezentance, tekmo pa je na lastno željo sredi prvenstva zapustil tudi dotedanji glavni trener Bertoncelj.

"Želim si, da bi naredili rezultat, s katerim bi imeli lepo popotnico za prihodnjo olimpijsko sezono ter domače SP 2023," je ocenil selektor in dodal: "Seveda imamo kot vedno tudi rezultatske cilje. Stopničke so cilj na vsaki tekmi."

Slovenski orli na finalu vedno nabrušeni: tokrat kar 13 skakalcev Slovenija bo na finalu sezone izkoristila nacionalni paket, kar pomeni, da bo v kvalifikacijah nastopilo kar 13 slovenskih skakalcev. Selektor Robert Hrgota , ki je v petek in v soboto s fanti treniral v Planici, je za tekmo izbral Laniška, Bora Pavlovčiča , Petra , Ceneta in Domna Prevca , Timija Zajca , Tilna Bartola , Žigo Jelarja , Roka Justina , Anžeta Semeniča , Lovra Kosa ter mladinca Jerneja Presečnika in Tjaša Grilca . Hrgota si želi, da bi njegovi varovanci na čelu z bronastim z nedavnega SP, Laniškom, sezono končali na visoki ravni.

Letalnica bratov Gorišek nared za svetovni rekord

Planiška letalnica bratov Ladain Janeza Goriška, po zaslugi katerih se premika meje v smučarskih poletih, to sezono praznuje 52 let. Doslej je v Planici "padlo" 28 svetovnih rekordov, Janez Gorišeksi želi, da bi se rekordna znamka spet vrnila pod Ponce. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je potrdil, da je letalnica pripravljena za svetovni rekord. Planica je zibelka smučarskih poletov, kjer je človek prvič skočil čez 100 in 200 metrov. Leta 1969, ko je bila zgrajena letalnica bratov Gorišek, so že izpeljali prvo uradno tekmovanje. Že tistega leta je bil svetovni rekord presežen kar štirikrat.

Povsem prvi polet na novi letalnici, ki sta jo projektirala Lado in Janez Gorišek, je 6. marca opravil Miro Oman, 21. marca pa so na njej izpeljali prvo uradno tekmovanje. Goriška ob prvem poletu ni bilo, saj se je ravno takrat vračal iz Libije, kjer je nadziral obnovo po potresu, ki je prizadel to afriško državo.

"Ob povsem prvem poletu sem prišel iz Afrike, a ga nato zamudil, saj sem bil še na avtobusu. Prve tekme pa nisem zamudil. Posadili so me skupaj s Titom. Težko je povedati, kakšni občutki so to," je ganjeno o spominih govoril Gorišek, ki je bil 25 let tudi vodja tekmovanja v Planici, in priznava, da ga še danes povsem prevzamejo čustva tako ob prvem poletu kot tudi ob spominih nanj.

Peter Prevc prvi prek 250 metrov, Kraft v Vikersundu do rekordnih 253,5 metra

Gorišek je skonstruiral približno sto skakalnic in letalnic, tudi tiste za domače jugoslovanske olimpijske igre v Sarajevu leta 1984. Z njegovo pomočjo so prenavljali letalnice na Kulmu, v Oberstdorfu, Vikersundu ter Harrachovu.

"Do zdaj je bilo lažje podirati rekorde, kot jih bo v prihodnje," je povedal februarja 2020 na slovesnosti na ljubljanskem Nebotičniku, s katero so se spomnili prvih poletov pod Poncami. Po letu 1985 so svetovne rekorde dosegali zgolj v Planici vse do leta 2011, ko je Janez Gorišek s sinom Sebastjanom sodeloval pri prenovi letalnice v Vikersundu in je ta prevzela primat. Ravno v Vikersundu je Peter Prevc leta 2015 kot prvi Zemljan v zgodovini preletel magično mejo 250 metrov.

A Goriškova velika želja je, da bi v Planico nazaj vrnili svetovni rekord, ki ga je slovenska letalnica držala dolga desetletja. Ta je zdaj v lasti Vikersunda, kjer je Avstrijec Stefan Kraftleta 2017 poletel 253,5 metra. V Planici so bili rekordu zelo blizu že leto pozneje, ko je Avstrijec Gregor Schlierenzauerpoletel do 253,5 m, kar je izenačen svetovni rekord, a pri pristanku podrsal. V Goriškovih očeh je Planica vseeno izenačila rekord, a sam meni, da je prostora za nove rekordne znamke še dovolj.

Dolha: Letalnica bo pripravljena tudi za svetovni rekord

Na finalu sezone 2018/19 je bil povsem blizu svetovnemu rekordu tudi Japonec Rjoju Kobajaši, ki je na zadnji tekmi zime 24. marca 2019 pristal pri 252 m in s tem ravno ob 50. obletnici letalnice bratov Gorišek poskrbel za nov uradni rekord planiške lepotice. Pretekla sezona se je zaradi "koronske" pandemije predčasno končala, zato pa bodo najboljši skakalci sveta to zimo kar dvakrat obiskali zibelko poletov. Prvič so jo konec decembra, ko je Planica prvič gostila SP v popoldanskih urah, za ta namen so jo opremili z reflektorji, ki bi bili dovolj za dva nogometna stadiona.

Organizacijsko je decembrska prireditev minila brez težav kljub novim razmeram zaradi covida-19, a je bila tekma brez navijačev, ki dajo Planici tradicionalno čarobno vzdušje. Brez njih je izpadel tudi dobršen del finančnih prihodkov. In čeprav so si organizatorji želeli vrnitev gledalcev za marčevski finale sezone, bo dolina pod Poncami tudi tokrat samevala.

Novi vodja tekmovanja Aljoša Dolhar pravi: "Letalnica bo pripravljena tudi za svetovni rekord, a vsi veste, da se tega ne da načrtovati."